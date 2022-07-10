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Кандидат в премьеры Британии предложил выслать из страны россиян

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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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Кандидат в премьер-министры Великобритании, председатель комитета палаты общин по иностранным делам Том Тугендхат призвал выслать из страны граждан России. 10 июля в эфире телеканала Sky News политик попытался объяснить, что именно имел в виду, и сообщил, что многие россияне якобы связаны с «КГБ».

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«Нашей стране необходимо защищать и себя, и людей, оказавшихся в уязвимом положении. В нашей стране есть люди, которые, несомненно, нуждаются в том, чтобы британское государство защитило их, и заслуживают этого. Вместе с тем нам необходимо обеспечивать безопасность британцев, и поэтому я настаивал на том, чтобы высылать сотрудников КГБ, тех, кто с ними связан», — пояснил он.

Высылать россиян, которые просили убежища, он отказался.

При этом в конце февраля после начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса Тугендхат выступил с более радикальным предложением. Тогда политик призывал британское правительство выслать из страны всех россиян, указав на необходимость государства защищать свои интересы и граждан.

Ранее Тугендхат говорил о необходимости повышения военных расходов.

49-летний Том Тугендхат — бывший военнослужащий, с 2003 по 2013 год служил в армии, в том числе в Ираке и Афганистане. Впервые был избран в парламент в 2015 году. Политик стал одним из первых, кто сообщил о намерении баллотироваться на пост лидера правящей Консервативной партии после отставки Бориса Джонсона, о которой он объявил 7 июля.

В апреле Джонсон объявил, что в рамках новой политики нелегальных мигрантов отправят в Руанду, где они будут ждать проверки документов. Им будет предложено остаться жить в этой африканской стране. Первый самолет с нелегальными мигрантами отправился в Руанду 14 июня.

До этого, 12 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что под действие новых правил могут попасть и украинские беженцы. Официальные лица Великобритании заявили The Independent, что нет причин, по которым их нельзя депортировать в случае нелегального проникновения в страну.

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