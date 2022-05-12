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Захарова оценила вероятность депортации украинцев в Руанду

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на данные о том, что британские власти не исключают вероятности депортации украинских беженцев из Великобритании в Руанду. Об этом в четверг, 12 мая, она сообщила в своем Telegram-канале.

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«На днях МВД Британии, которая поставляет нацистам на Украину оружие, опубликовало руководство по депортации беженцев. Согласно документу, люди, которые «добирались до Великобритании через безопасные третьи страны», такие как Польша или Франция, могут попасть под действие документа и быть высланы в Руанду. Я не шучу», — написала Захарова.

Она предположила, что данное решение властей королевства может быть вызвано с наплывом в Британию украинских беженцев.

Накануне издание Independent сообщило, что украинских беженцев могут депортировать в Руанду. Как отметил министр по делам иммиграции Том Пургслов, украинцы не должны добираться незаконными путями до Великобритании, так как на это нет причин.

Ранее, 2 мая, газета The Guardian писала, что украинские беженцы в связи с бюрократическим проблемами, с которыми они столкнулись в Британии, рассматривают возможность подать коллективный иск в отношении главы национального МВД Прити Пател.

До этого, 10 апреля, министр по делам беженцев Великобритании Ричард Харрингтон признал, что процесс размещения украинских беженцев в Великобритании занимает гораздо больше времени, чем планировалось, в связи с неготовностью страны к наплыву такого количества мигрантов.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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