В Британии раскрыли намерение украинских беженцев подать иск против главы МВД

Украинские беженцы в связи с бюрократическим проблемами, с которыми они столкнулись в Британии, рассматривают возможность подать коллективный иск в отношении главы национального МВД Прити Пател. Об этом в понедельник, 2 мая, сообщает газета The Guardian.

Министр уже столкнулась с множеством судебных исков. Они связаны с задержками заявок на поездки в страну, которые застряли в очереди на выдачу виз, а также с тем, что многих украинцев, чьи заявки на оформление виз были одобрены, не уведомляли об этом, отмечает The Guardian.

Кроме того, отмечает издание, МВД сталкивается с критикой от Теневого кабинета Великобритании. Член Кабинета Иветт Купер раскритиковала действия британского МВД, назвав ситуацию с визами для украинцев «необъяснимой и позорной», а также призвала британское МВД раскрыть количество пострадавших от их действий человек и рассказать о планах по решению этой проблемы.

10 апреля министр по делам беженцев Великобритании Ричард Харрингтон признал, что Великобритания не готова к приему беженцев из Украины. По его словам, процесс размещения украинских беженцев в Великобритании занимает гораздо большее время, чем планировалось, а также выразил опасения, что измененный порядок принятия украинских беженцев может сделать их жертвами торговцев людьми.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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