Процесс размещения украинских беженцев в Великобритании занимает гораздо дольшее время, чем планировалось, в связи с неготовностью страны к наплыву такого количества мигрантов. Это признал министр по делам беженцев Великобритании Ричард Харрингтон в воскресенье, 10 апреля.

«Мне неловко от того, что реализация схемы «Дома для Украины» происходит так медленно», — указал чиновник в интервью The Independent.

Чтобы сократить время ожидания для беженцев, британские власти упростили форму подачи заявки, также отметил Харрингтон. Однако специалисты, по информации издания, теперь опасаются, что новая схема регистрации, предложенная властями, может привлечь внимание торговцев людьми.

26 марта сообщалось, что Великобритания выделит £2 млн на жизненно необходимое продовольствие для городов Украины, заверила министр иностранных дел Лиз Трасс. По ее словам, соответствующая мера направлена на поддержку украинского населения на фоне российской спецоперации.

Решение Лондона последовало после запроса правительства Украины, когда Британия профинансировала поставки сухих продуктов питания, консервов и воды.

18 марта бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон также сообщил, что лично доставит в Польшу гуманитарную помощь для украинских беженцев. Кэмерон пояснил, что сотрудничает с благотворительной организацией The Chippy Larder на протяжении последних двух лет. Проект обеспечивает малоимущие семьи города Чиппинг-Нортон продовольствием, распределяя невостребованные продукты из супермаркетов.

Жители Украины покидают страну на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начатой 24 февраля. Многие украинцы уезжают на время в зарубежные страны, в то время, как сами жители Донбасса, спасаясь от обстрелов ВСУ, укрываются с детьми в РФ.