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Стал известен один из претендентов на пост премьер-министра Британии

Глава парламентского комитета Тугендхат поборется за пост премьер-министра Британии
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Фото: Unsplash/Chris Lawton
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Глава комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Том Тугендхат в четверг, 7 июля, объявил о намерении баллотироваться на пост лидера правящей Консервативной после отставки Бориса Джонсона.

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Как следует из статьи в газете Daily Telegraph, Тугендхат ранее служил в вооруженных силах, а сейчас является чиновником в парламенте.

«Теперь я надеюсь принять вызов уже как премьер-министр. Настало время для нового старта. Настало время для обновления», — написал он.

Политик отметил, что как слуга народа постарается соответствовать интересам британцев.

«Борис Джонсон принес нам Brexit, развернул самую успешную программу вакцинации [против коронавируса] в Европе и возглавил мир на Украине. Но последние недели показали, что сейчас он отходит в сторону. Мы не должны забывать эти достижения. Мы должны опираться на них», — подчеркнул Тугендхат.

Ранее в этот день политолог Константин Калачев назвал возможных приемников Джонсона на посту премьер-министра. По его словам, ими могут стать министр иностранных дел Лиз Трасс или глава минобороны Бен Уоллес. По мнению другого эксперта, главы центра британских исследований Института Европы РАН Елены Ананьевой, вместо ушедшего в отставку Джонсона британцы могут выбрать Грэма Брейди, который возглавляет комитет 1922 года — группу от Консервативной партии в палате общин.

О своем досрочном уходе в отставку премьер-министр Великобритании Джонсон объявил ранее в этот день. Вместе с тем глава британского кабмина добавил, что намерен возглавлять правительство страны и Консервативную партию до новых выборов. Еще день назад Джонсон заявлял, что не планирует уходить в отставку, несмотря на призывы некоторых членов правительства. Он отмечал, что оставит должность только в том случае, если поймет, что правительство страны не может выполнять свою работу.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала правильным решение политика покинуть пост премьер-министра страны.

В российской Госдуме назвали отставку Джонсона хорошим для РФ знаком. Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина предположила, что, возможно, за этим последуют отставки и других европейских политиков.

Последние дни сообщалось об уходе более 50 политиков из правительства Джонсона. Их заявления стали поступать после нового скандала вокруг политика, разгоревшегося на прошлой неделе. Тогда стало известно, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин парламента Великобритании Крис Пинчер был замешан в пьяном дебоше и обвинялся в сексуальных домогательствах. Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности.

Как утверждает экс-сотрудник министерства иностранных дел Великобритании Саймон Макдональд, Джонсон, ранее назначая его на высокие партийные и правительственные посты, знал об обвинениях в сторону Пинчера в сексуальных домогательствах. Это и вызвало к нему недоверие уже со стороны бывших членов правительства. Сам Джонсон принес извинения в связи со скандалом вокруг своего протеже.

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