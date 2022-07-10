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Телеканал Moldova-1 начал транслировать новости на украинском языке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Общественный телеканал Молдавии Moldova-1 начал транслировать новости на украинском языке, сообщает государственная телерадиовещательная компания (ГТК) Teleradio-Moldova.

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«На телеканале Moldova-1 еженедельно будет выходить передача «Щотижневик» («Еженедельник») — программа новостей на украинском языке. Новости будут выходить в таком формате каждую субботу», — рассказали в ГТК.

Ранее, 6 июля, пресс-секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Даниэл Водэ заявил, что страна придерживается соблюдения нейтралитета в военном сотрудничестве с другими странами.

19 июня в Молдавии приняли закон о запрете трансляции новостных программ из России. Под действие закона попадают в том числе аналитические программы и российские военные фильмы. Закон вступил в силу в пятницу, 24 июня. Ранее подобный запрет, направленный на борьбу с «иностранной пропагандой», уже принимался в Молдавии в 2017 году и был отменен в декабре 2020 года по инициативе Соцпартии.

17 июня президент республики заявила, что Кишинев поддерживает «минимальную» связь с Россией. Кроме того, молдавский лидер затронула и ограничение экономических связей между двумя государствами. По ее словам, причина заключается в наличии препятствий для доставки товаров через территорию Украины.

Ранее в июне сообщалось о запрете вещания всех российских телеканалов в Латвии. С 9 июня прекратилась трансляция 80 оставшихся зарегистрированных в России телеканалов, в том числе ТВ «МИР» и «Оружие».

Вещание российских и белорусских телеканалов в Европе и бывших союзных республиках приостановлено после начала спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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