В Молдавии заявили о соблюдении нейтралитета в военном сотрудничестве

Сотрудничество Кишинева с другими странами в вопросах безопасности и обороны не выходит за рамки закрепленного в конституции страны принципа нейтралитета. Об этом заявил в среду, 6 июля, пресс-секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Даниэл Водэ.

«При этом наша страна обязана обеспечить безопасность своих граждан и ответственно относиться к поддержанию мира и международной безопасности», — приводит его слова Telegram-канал министерства.

По словам Водэ, объявленная Евросоюзом (ЕС) программа помощи предусматривает поставку только нелетального оружия стране.

Таким образом он прокомментировал озвученный в этот день призыв заместителя главы департамента информации и печати МИД России Алексея Зайцева к взвешенности в вопросе получения военной помощи от Запада. Выступая на брифинге, Зайцев выразил сомнение, что поставки оружия позволят укрепить безопасность Молдавии. Он также считает, что эти действия не приведут к прогрессу в переговорах по урегулированию в Приднестровье.

Ранее, 28 июня, госсекретарь Минобороны Молдавии Валерий Мижа сообщил, что обещанные из Европейского оборонного фонда €40 млн, в том числе предусмотренные прежде по этой линии €7 млн, позволят удвоить оборонный бюджет республики.

В МИД РФ в свою очередь заявили, что передача вооружений НАТО Молдавии едва ли будет способствовать укреплению безопасности страны. Как отметила официальный представитель министерства Мария Захарова, укрепление собственной безопасности является суверенным правом любого государства. Однако вряд ли накачка Молдавии натовским вооружением будет отвечать этим задачам, равно как и соответствовать постоянному нейтралитету страны, подчеркнула дипломат.

В июне также сообщалось, что Украине и Молдавии на саммите ЕС согласовали статус кандидатов в союз. Решение принимали главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе. Дальнейшие шаги, по словам председателя Европейского совета Шарля Мишеля, Евросовет сделает после выполнения кандидатами условий, обозначенных Еврокомиссией.