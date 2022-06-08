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МИД предупредил об опасности передачи Молдавии вооружений НАТО

Захарова: накачка Молдавии натовским вооружением не поможет ее безопасности
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Фото: РИА Новости/Мирослав Ротарь
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Передача вооружений НАТО Молдавии едва ли будет способствовать укреплению безопасности страны. Об этом 8 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Конечно, укрепление собственной безопасности является суверенным правом и внутренним делом любого государства, но вряд ли накачка Молдавии натовским вооружением будет отвечать этим задачам, равно как и соответствовать постоянному нейтралитету страны», — сказала Захарова на брифинге.

Она также выразила опасения в связи с тем, что другие страны подталкивают Молдавию к сближению с НАТО. По ее словам, в качестве прикрытия для этого используется специальная военная операция на Украине.

«РФ видит, что с начала СВО Молдавию агрессивно толкают на более тесное сотрудничество с НАТО, это вызывает беспокойство», — добавила Захарова.

8 июня бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил главу государства Майю Санду в том, что она способствует поглощению страны Румынией. Находящийся под домашним арестом политик считает, что Запад специально вооружает Молдавию, чтобы оправдать присутствие войск НАТО на ее территории.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле знают о наличии сторонников слияния Молдавии и Румынии, но о конкретных планах не слышали.

20 мая глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Молдавии необходимо передать оружие, чтобы отразить возможное нападение со стороны России.

«Я бы хотела видеть Молдавию оснащенной по стандартам НАТО. Это дискуссия, которую мы ведем с нашими союзниками», — заявила глава ведомства.

В Лондоне рассчитывают, что Молдавия получит современное вооружение взамен советского, а солдаты пройдут переобучение.

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