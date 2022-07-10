Трамп раскрыл свои планы по Украине в случае победы на выборах 2020 года

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что смог бы не допустить конфликта на Украине в случае переизбрания на президентских выборах 2020 года. Он заявил об этом, выступая 9 июля перед сторонниками в Анкоридже (штат Аляска).

Трамп в очередной раз раскритиковал политику действующего главы государства демократа Джо Байдена, который, по словам республиканца, привел США в состояние упадка и превратил страну в слабеющую державу. Республиканец также обвинил администрацию Байдена в рекордной инфляции в стране, росте цен на топливо, потере «энергетической независимости», снижении фондовых рынков, неудачном выводе войск США из Афганистана и и многих других проблемах.

Бывший президент подчеркнул, что при его победе на выборах в 2020 году ситуация бы не обернулась подобным образом. Например, якобы удалось бы избежать конфликта на Украине.

«Мы могли бы достичь договоренности (с Россией), но нам бы даже не пришлось этого делать. Ничего бы попросту не произошло», — заявил Трамп в ходе выступления.

Накануне, 9 июля, Трамп обвинил Вашингтон в приведении нации страны к упадку, подчеркнув, что власти страны не имеют на этом фоне право читать нравоучения другим государствам.

25 июня бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты за последние два года пришли в упадок и стали посмешищем для всего мира. При этом он отметил, что главная проблема состоит в том, что США перестали слушать и уважать.

Накануне экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард заявила, что нынешняя власть в стране ведет ее к превращению в банановую республику. Она раскритиковала работу американской правоохранительной системы за излишнюю политизированность и частое использование оружия в спорах с оппонентами.

До этого, 21 июня, бывший президент США заявил, что сегодня страна находится в серьезной опасности из-за действий нынешнего главы государства Джо Байдена и того, что происходит на Украине. В интервью порталу Newsmax он назвал происходящее «безумием».