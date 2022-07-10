Умер отец Опры Уинфри в возрасте 89 лет

Отец Опры Уинфри Вернон Уинфри скончался в возрасте 89 лет после борьбы с раком. Об этом сообщил 9 июля портал TMZ.

Один из давних сотрудников Вернона рассказал порталу, что отец тележурналистки скончался в пятницу, 8 июля, вечером в Восточном Нэшвилле, штат Теннесси.

Телеведущая подтвердила информацию о смерти отца и опубликовала видео с вечеринки, которую она устроила для него 4 июля в День независимости США. Опра также рассказала, что приехала в город, чтобы «подарить ему цветы, пока он еще может чувствовать их запах».

Она подписала видео словами: «Вернон Уинфри 1933–2022», и добавила, что ее отец «чувствовал любовь и наслаждался ею до тех пор, пока не перестал говорить».

Более 50 лет Вернон владел и управлял салоном красоты Winfrey, а также являлся членом городского совета. Мать телеведущей Вернита Ли скончалась в 2018 году в возрасте 83 лет в День благодарения.