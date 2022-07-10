В ЕС сочли неосуществимым энергопереход из-за санкций против России

План Евросоюза (ЕС) по снижению выбросов в атмосферу к 2030 году Fit for 55 может оказаться нереализуемым, пока действуют санкции против РФ. Об этом в субботу, 9 июля, заявил депутат Европарламента (ЕП) от Австрии Роман Хайдер.

«Они не знают, как спасти свою нереалистичную и опасную стратегию Fit for 55, не отменяя санкции против России», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее, 6 июля, ЕП поддержал предложение включить газ и атомную энергию в список экологически устойчивой деятельности на территории Евросоюза, хотя еще в середине июня выступал против.

По мнению Хайдера, такая перемена свидетельствует о том, что администрации европейских государств столкнулись с реальностью, в которой невозможно преобразовать энергетическую инфраструктуру за столь короткий промежуток времени, особенно в настоящих условиях.

Он также предостерег от любых радикальных перемен в сфере энергетики. В частности, депутат указал на то, что программа Fit for 55 может серьезно пошатнуть экономическое благополучие многих стран.

«Этот пакет — огромная угроза бизнесу. Он делает Европу еще более зависимой от импорта и ведет к дальнейшему росту цен. Он уничтожает рабочие места, способствует обнищанию европейцев и наносит огромный ущерб окружающей среде», — подытожил Хайдер.

5 июля цены на электроэнергию в Европе обновили исторические максимумы из-за сокращения поставок газа из России. В понедельник в ведущих странах еврозоны цены на МВт·ч базовой нагрузки на следующий год установили новые рекорды. Так, в Германии они достигли значения €325, а во Франции — €366.

Лидер крупнейшей оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц предположил, что дефицит газа в ЕС может повлечь за собой «битву за его распределение» среди стран. Тогда же сообщалось, что цены на газ в Европе могут вырасти до $3500 за 1 тыс. куб. м.

20 июня депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек заявил «Известиям», что отказ от импорта российских энергоносителей — одна из саморазрушительных мер недальновидной политики канцлеров ФРГ Ангелы Меркель и Олафа Шольца. Он отметил, что согласно исследованию университета Мангейма, полный отказ от импорта нефти и газа из РФ приведет к падению объема производства в экономике Германии примерно на 12% и двузначной инфляции.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.