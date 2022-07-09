Боевики нацбатальона «Правый сектор» (организация запрещена в РФ) вместе с иностранными наемниками разместили в школе Нью-Йорка Донецкой Народной Республики (ДНР) артиллерию и установки реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом 9 июля заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Нью-Йорке Донецкой Народной Республики в школе № 18 (ул. Железная) дислоцированы боевики националистического батальона «Правый сектор» с иностранными наемниками, размещены крупнокалиберные артиллерийские орудия и РСЗО, в помещениях учебного заведения под предлогом обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих домов», — отметил она на брифинге.

Кроме того, Мизинцев рассказал, что в городе Зализном ДНР в школе № 13 (ул. Петровского) дислоцированы боевики нацбатальона «Айдар» (в отношении участников группировки в РФ возбуждены уголовные дела), а местные жители не эвакуированы и используются ими в качестве «живого щита».

Минобороны России также располагает данными, что в Харькове на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов на проспекте Юбилейный националисты оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов.

«Несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, такие циничные действия киевского режима до настоящего времени по-прежнему остаются без внимания мировой общественности», — подытожил он.

Вместе с этим Мизинцев сообщил о минировании ВСУ обочин дороги под Кривым Рогом.

8 июля сообщалось, что Министерство обороны РФ зафиксировало несколько случаев использования украинскими боевиками учебных заведений в Харьковае и Кривом Роге в качестве опорных пунктов и складов боеприпасов.

До этого, 4 июля, Минобороны сообщило, что украинские боевики оборудовали огневые позиции и снайперские точки, а также заложили мины на подходах к школе № 21 Щербиновки в ДНР.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это в том числе необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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