ЕС предупредили о массовых беспорядках из-за энергетического кризиса

Этой зимой Европе грозит разрушительный «сильный конфликт и раздор» из-за высоких цен на энергоносители, для предотвращения массовых беспорядков странам Евросоюза (ЕС) надо вернуться к использованию ископаемых энергоносителей. Об этом 8 июля заявил изданию The Guardian вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс.

«Если наше общество погрузится в сильные конфликты и споры из-за отсутствия энергии, мы, конечно, не достигнем наших [климатических] целей», — сказал политик.

По его словам, если в домах граждан будет недостаточно тепло предстоящей зимой, то это повлечет катастрофические последствия для решения климатического кризиса в ЕС.

«Я в политике достаточно долго, более 30 лет, чтобы понять, что люди больше всего беспокоятся о ближайшем кризисе, а не о долгосрочном кризисе», — сказал он.

Целью политики ЕК он назвал убеждение общественности ЕС не позднее 1 ноября, что граждане не столкнутся с кризисом в отоплении своих домов этой зимой.

По его словам, странам ЕС для решения этого вопроса придется использовать уголь.

8 июля федеральный министр образования Германии Беттина Старк-Ватцингер предупредила, что из-за перебоев с поставками газа, занятия в образовательных учреждениях страны могут быть отменены. Она отметила, что в школах и институтах следует использовать энергосберегающие приборы.

5 июля глава управления регулирования энергетики Польши Рафал Гавин посоветовал гражданам экономить электроэнергию из-за прекращения поставок газа и угля из РФ.

В тот же день цены на электроэнергию в Европе обновили исторические максимумы из-за сокращения поставок газа из России. В понедельник в ведущих странах еврозоны цены за МВт·ч базовой нагрузки на следующий год установили новые рекорды. Так, в Германии они достигли значения €325, а во Франции — €366.

20 июня депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек заявил «Известиям», что отказ от импорта российских энергоносителей — одна из саморазрушительных мер недальновидной политики канцлеров ФРГ Ангелы Меркель и Олафа Шольца. Он отметил, что, согласно исследованию университета Мангейма, полный отказ от импорта нефти и газа из РФ приведет к падению объема производства в экономике Германии примерно на 12% и двузначной инфляции.

В мае стало известно, что Германия планирует вернуть угольные и нефтяные электростанции. Тогда же глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум предрек, что Германия вряд ли продержится без российского газа ближайшие две зимы.