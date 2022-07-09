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Президент ФРГ «жестко» призвал Зеленского извиниться за отмену его визита

Spiegel: Штайнмайер в жесткой форме потребовал извинений от Зеленского за отмену своего визита в Киев
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Фото: Global Look Press/Britta Pedersen/dpa
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским потребовал объяснить ситуацию с отменой его визита в Киев. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники.

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Отмечается, что глава ФРГ счел инцидент неприемлемым и «очень рассердился» из-за невнятных комментариев украинского коллеги. Он настоял на том, что необходимо прояснить все обстоятельства, прежде чем планировать дальнейшие контакты.

Как отметили собеседники Spiegel из администрации в Берлине, подобная экспрессивность не свойственна уравновешенному Штайнмайеру. Тем не менее, они поддержали своего лидера за твердую позицию и нежелание закрывать глаза на унизительное обращение.

Незадолго до этого Зеленский назвал отмену визита Штайнмайера «крупным недоразумением» и предложил посетить столицу Украины 8 мая, однако эта дата оказалась неудобной для немецкого президента.

Изначально лидер ФРГ должен был посетить Киев в апреле и встретиться там с руководителями нескольких стран Восточной Европы. В свою очередь, украинская администрация сочла его присутствие «нежелательным» и призвала сначала занять конкретную позицию по эмбарго на нефть из РФ, а также по оказанию военной помощи Украине.

Такой ответ Киева привел к напряжению между странами. Для урегулирования ситуации потребовалось вмешательство канцлера ФРГ Олафа Шольца. Впоследствии конфликт удалось смягчить.

3 мая посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой из-за того, что тот отказался ехать в Киев после отказа украинских властей принимать Штайнмайера.

Спустя полтора месяца Шольц все-таки принял иное решение и посетил Киев 16 июня вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги. На следующий день после визита европейских лидеров Die Welt сообщила, что за «закрытыми дверями» они убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. Однако данная информация была опровергнута Киевом.

Мельник первоначально отказывался извиняться перед Шольцем, однако в дальнейшем изменил свое мнение. 22 июня он признал, что называть канцлера «обиженной ливерной колбасой» было «дипломатически неуместным». Он также отметил, что эта ситуация оскорбила в итоге многих людей и не только из Германии.

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