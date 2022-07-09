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Заводы в США начали сокращать сотрудников из-за дорогого электричества

Bloomberg: промышленность США начинает страдать из-за цен на энергоносители
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Фото: Global Look Press/Patrick Pleul
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Растущие цены на энергоносители начинают ударять по промышленному комплексу США, в результате предприятия начинают сокращать затраты на электричество. Об этом сообщило 7 июля агентство Bloomberg.

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По данным издания, второй по величине американский алюминиевый завод в стране был вынужден сократить 600 рабочих мест. Предприятие прошло на такие меры, чтобы сократить счета за электроэнергию, которые в последнее время увеличились в три раза.

Кроме того, по данным Bloomberg, еще два сталелитейных завода начали приостанавливать некоторые операции, чтобы сократить расходы.

Согласно прогнозам правительства США, этим летом тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей достигнут самого высокого уровня за всю историю.

7 июня американский лидер Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с возможным дефицитом электрогенерирующих мощностей в стране. Для решения проблемы с обеспечением населения электроэнергией глава государства освободил от ввозных пошлин сроком на два года определенные солнечные элементы и модули, импортируемые из Вьетнама, Камбоджи, Таиланда и Малайзии.

В свою очередь, американцы отмечают серьезное ухудшение экономической ситуации. Так, по результатам соцопроса службы NORC Чикагского университета, недовольство граждан США состоянием экономики достигло самого высокого уровня с 1972 года. Предполагается, что такие настроения скажутся на результатах промежуточных выборов в конгресс в ноябре, поскольку избиратели станут обвинять во всех своих проблемах правящую Демократическую партию.

13 апреля Байден связал рост инфляции США с действиями России по защите Донбасса. За день до этого стало известно, что потребительские цены в США выросли на 8,5% к концу марта, что стало самым высоким уровнем инфляции с 1981 года. В тот же день в Штатах зафиксировали рекордную стоимость фьючерсов на природный газ за более чем 13 лет.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ на фоне проведения российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

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