«Зенит» обыграл «Спартак» в матче легенд

Петербургский «Зенит» 8 июля нанес поражение московскому «Спартаку» в матче ветеранов. Встреча закончилась со счетом 2:0 на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

Команды провели на поле два тайма по 40 минут. Голами отметились Роман Широков (25-я минута) и Александр Кержаков (50-я).

9 июля «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало в 19:00, пишет «Спорт-Экспресс».

22 июня футбольный клуб «Спартак» объявил, что примет участие в матче за Суперкубок России по футболу против «Зенита», несмотря на то что недоволен решением Российского футбольного союза провести игру в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что решение биться за трофей было принято из уважения к болельщикам, желающим приехать на игру и поддержать футболистов, а также к самому футболу и «славному прошлому, в котором хватало тяжких испытаний».

На проведение юбилейного 20-го розыгрыша Суперкубка России претендовали также Казань и Нижний Новгород.

«Зенит» примет участие в матче как действующий чемпион России. Свой четвертый подряд титул команда завоевала 30 апреля по итогам 27-го тура, обыграв «Локомотив».

«Спартак» является обладателем Кубка России. В финале турнира, прошедшем 29 мая в «Лужниках», клуб обыграл «Динамо» со счетом 2:1.