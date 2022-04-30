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Футбольный клуб «Зенит» стал чемпионом РФ четвертый раз подряд

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Петербургский «Зенит» в субботу, 30 апреля, досрочно обыграл московский «Локомотив» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и четвертый раз подряд стал чемпионом России по футболу.

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Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. В составе победителей голы забили Иван Сергеев (28-я минута), Малком (43) и Андрей Мостовой (77). У железнодорожников отличился Джирано Керк (4-я минута).

Как сообщает «Спорт-Экспресс», на 72-й минуте в составе «Локомотива» на поле вышел не игравший почти год из-за травмы (с августа 2021 года) полузащитник сборной России Антон Миранчук.

Таким образом «Зенит» набрал 61 очко в 27 матчах и стал уже недосягаемым для расположившегося на второй строчке московского «Динамо» (52) за три тура до окончания первенства. «Локомотив» же с 41 очком в 26 матчах занимает шестую строчку премьер-лиги.

«Зенит» стал чемпионом России в четвертый раз подряд. Все четыре победы клуб одержал под руководством Сергея Семака, который возглавил команду перед началом сезона-2018/19. Всего эта победа в чемпионате стала для команды восьмой (2017, 2010, 2012, 2015, 2019-2022). Также у команды из Санкт-Петербурга есть титул чемпиона СССР 1984 года. Больше побед в чемпионате в российской истории только у «Спартака» (10).

24 апреля сообщалось, что команда московского ЦСКА одержала победу над столичным «Динамо» в домашнем матче в рамках 26-го тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги» (РПЛ). Матч завершился со счетом 1:0 в пользу ЦСКА благодаря голу Чидера Эджуке, который вышел на замену на 67-ой минуте. На тот момент петербургский «Зенит» лидировал в РПЛ с 55 очками.

Также 30 апреля завершился чемпионат России по хоккею. Турнир на Кубок Гагарина и золотые медали выиграли игроки клуба ЦСКА. Второе место и серебряные медали чемпионата завоевал магнитогорский «Металлург».

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