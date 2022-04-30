ЦСКА выиграл Кубок Гагарина и золотые медали чемпионата РФ по хоккею

Игроки клуба ЦСКА 30 апреля выиграли Кубок Гагарина и стали обладателями золотых медалей чемпионата России по хоккею. Второе место и серебряные медали чемпионата завоевал магнитогорский «Металлург».

Встреча команд в седьмом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Магнитогорске завершилась со счетом 4:1. В составе победителей шайбы забросили Павел Карнаухов (9-я минута), Александр Попов (10), Константин Окулов (37), Владислав Каменев (57). У «Металлурга» единственный гол в ворота соперников — на счету у нападающего из Канады Филиппа Майе (40).

Самым ценным игроком турнира признан нападающий ЦСКА Александр Попов. 41-летний Попов в 19 матчах плей-офф набрал 9 (4 шайбы + 5 результативных передач) очков. А нападающий магнитогорского «Металлурга» Филипп Майе стал лучшим бомбардиром плей-офф КХЛ. Майе набрал 21 очко в 23 играх, забросил восемь шайб и отдал 13 результативных передач.

Московский клуб стал обладателем Кубка Гагарина уже во второй раз и в четвертый — чемпионом России . Впервые почетный трофей команда завоевала в 2019 году, когда армейцы обыграли омский «Авангард» со счетом 4:0. «Металлург» также дважды завоевывал трофей (2014, 2016), а серебряным призером чемпионата России клуб стал уже в четвертый раз.

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