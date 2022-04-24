Команда ЦСКА обыграла столичное «Динамо» в домашнем матче РПЛ

Команда московского ЦСКА одержала победу над столичным «Динамо» в домашнем матче в рамках 26-го тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги» (РПЛ). Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что матч завершился со счетом 1:0 в пользу ЦСКА благодаря голу Чидера Эджуке, который вышел на замену на 67-ой минуте.

Перед началом встречи символический удар с середины футбольного поля совершили бронзовые призеры Олимпиады, чемпионы мира по биатлону Максим Цветков и Александр Логинов.

Сообщается, что благодаря этой победе ЦСКА набрал 47 очков, вернувшись на третье место в турнирной таблице РПЛ. Серия побед «Динамо» в течение последних пяти матчей оказалась прервана. «Динамо» находится на втором месте, имея 52 очка. На данный момент лидирует петербургский «Зенит» с 55 очками.

1 мая ЦСКА сыграет с грозненским «Ахматом». «Динамо» же 30 апреля выйдет на поле против екатеринбургского «Урала».

Ранее, 23 апреля, на стадионе «Екатеринбург Арена» футбольный клуб «Урал» одержал победу над «Уфой» со счетом 2:1. За «Урал» голы забили нападающий Эрик Бикфалви и полузащитник Даниэль Мишкич, у гостей отличился форвард Гамид Агаларов.