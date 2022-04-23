«Урал» победил «Уфу» в матче РПЛ

На стадионе «Екатеринбург Арена» в субботу, 23 апреля, футбольный клуб «Урал» одержал победу над «Уфой» со счетом 2:1 в матче 26-го тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги» (РПЛ). Об этом сообщает в субботу, 23 апреля, газета «Спорт-Экспресс».

За «Урал» голы забили нападающий Эрик Бикфалви и полузащитник Даниэль Мишкич, у гостей отличился форвард Гамиду Агаларову.

В турнирной таблице «Урал» набрал 24 очка и поднялся на 14 позицию, а «Уфа» опустилась на 15 строчку с 22 баллами.

16 апреля футбольный клуб ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Уфой» в матче 25-го тура РПЛ.