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ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ

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Футбольный клуб ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Уфой» в матче 25-го тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги» (РПЛ). Об этом 16 апреля сообщает «Спорт-Экспресс».

На 89-й минуте у армейцев отличился Марио Фернандес, у уфимцев забил гол Алексей Никитин. Игра против «Уфы» стала для вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева 700-й в составе команды.

В настоящее время ЦСКА с 44 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, «Уфа» расположилась на 14-й строчке с 22 очками в 25 играх.

22 марта футбольные клубы РПЛ на общем собрании проголосовали за увеличение числа команд со следующего сезона до 18. По словам главы лиги Ашота Хачатурянца, данное решение приведет к тому, что будет необходимо менять действующий устав.

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