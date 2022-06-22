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«Спартак» решил не бойкотировать матч с «Зенитом» за Суперкубок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Футбольный клуб «Спартак» 22 июня объявил, что примет участие в матче за Суперкубок России по футболу против «Зенита», несмотря на то что недоволен решением Российского футбольного союза (РФС) провести игру в Санкт-Петербурге.

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«Футбольный клуб «Спартак-Москва» считает непрозрачной и далекой от принципов честной игры процедуру выбора Санкт-Петербурга в качестве места проведения матча за Олимп Суперкубок России. Это решение РФС вызвало справедливые вопросы у многих болельщиков и породило широкую общественную дискуссию, в ходе которой на повестке возникла тема возможного бойкота игры со стороны нашей команды», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что решение биться за трофей было принято из уважения к болельщикам, желающим приехать на игру и поддержать футболистов, а также к самому футболу и «славному прошлому, в котором хватало тяжких испытаний», уточняет «Спорт-Экспресс».

22 июня «Спартак» начал подготовку к матчу под руководством нового главного тренера Гильермо Абаскаля.

Ранее, 10 июня, РФС сообщил, что матч за Суперкубок России по футболу 2022 года состоится в Санкт-Петербурге. За первый в сезоне-2022/23 трофей сыграют санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак».

Встреча пройдет 9 июля на стадионе «Санкт-Петербург», также известном как «Газпром-Арена». Город примет матч во второй раз. Предыдущая встреча в 2015 году проходила на «Петровском».

На проведение юбилейного 20-го розыгрыша Суперкубка России претендовали также Казань и Нижний Новгород.

«Зенит» примет участие в матче как действующий чемпион России. Свой четвертый подряд титул команда завоевала 30 апреля по итогам 27-го тура, обыграв «Локомотив».

«Спартак» является обладателем Кубка России. В финале турнира, прошедшем 29 мая в «Лужниках», клуб обыграл «Динамо» со счетом 2:1.

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