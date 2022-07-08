В Минсельхозе исключили дефицит картофеля в России

Российский рынок полностью обеспечен картофелем, в том числе переработанным, и сейчас уже поступает продукция нового урожая, что исключает возможность дефицита. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза в пятницу, 8 июля.

Согласно данным Картофельного союза, потребности в импорте картофеля фри сейчас нет.

Кроме того, в 2022 году посевная площадь под эту культуру в организованном секторе, по предварительным данным, увеличилась, превысив 290 тыс. га, что на 4% больше показателя прошлого года. В настоящее время выкопали уже 105 тыс. т. картофеля, темпы работ на 3,3% выше прошлогодних.

«Минсельхоз России ожидает прироста валового сбора картофеля в этом году в организованном секторе. Это позволит полностью удовлетворить внутренние потребности, в том числе предприятий переработки», — заключили в ведомстве.

Ранее в этот же день в пресс-службе компании «Вкусно — и точка» заявили, что картофеля фри некоторое время не будет в открываемых в России ресторанах сети. Он появится в меню осенью.

Решение связали с тем, что в 2021 году в РФ плохо росли сорта картофеля, используемого для производства картошки фри. На протяжении последних восьми лет компания ориентировалась на российских поставщиков и закупала продукты у них. В сети ресторанов добавили, что теперь невозможен импорт с рынков, которые могли бы временно поставлять этот продукт.

Бывший McDonald's после продажи получил название «Вкусно — и точка». Новым логотипом фастфуд-ресторанов стали две палочки желтого цвета, символизирующие картошку фри, и желто-оранжевый круг, представляющий собой бургер; изображения размещены на фоне зеленого цвета, который намекает на качество продукции и обслуживания, к которому привыкли посетители.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта. Тогда решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями». В мае стало известно, что ресторанный бизнес уйдет в руки сибирскому партнеру компании Александру Говору. Бизнесмен работает с сетью почти 10 лет.