Появилось видео задержания обвиняемого в наркоторговле проректора РТА

Появились оперативные кадры задержания проректора Российской таможенной академии (РТА) Залима Керефова, который был задержан 5 июля за торговлю наркотиками. По информации следствия, Керефов администрировал пять интернет-магазинов по продаже наркотиков в даркнете, сообщает 8 июля в пресс-релизе Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ходе следственных мероприятий оперативники выяснили, что Керефов администрировал интернет-магазины со своего рабочего компьютера. С его же помощью он проводил деловые переговоры с покупателями о размерах и стоимости доз, координировал работу курьеров, а также предоставлял информацию конечному потребителю о местонахождении закладок.

«Согласно собранной доказательственной базе З.Х. Керефов осуществлял противоправную деятельность по сбыту наркотиков с 2020 года, в том числе среди сотрудников РТА», — уточнили в ЦОС ФСБ.

Кроме того, сотрудники ФСБ выявили лабораторию по производству синтетических наркотиков, которыми и торговал подозреваемый. Она располагалась в одном из частных домов, вход в нее был оборудован системой пневматического подъема, который находился под полом ванной комнаты.

«В ходе обысков в служебных кабинетах сотрудников РТА, пяти жилищах и нарколаборатории изъято 62 кг мефедрона, 750 л наркосодержащей жидкости, различные прекурсоры, высокотехнологичное лабораторное оборудование, в том числе химический реактор, денежные средства в сумме 7 млн рублей и $31 тыс.» — рассказали в ЦОС ФСБ.

Накануне, 7 июля, адвокат Керефова Алексей Цыганов заявил, что его подсудимый признал вину в сбыте 2 кг наркотиков.

Как ранее сообщил источник «Известий», Керефов был задержан на рабочем месте 5 июля. На следующий день ему было предъявлено обвинение. 7 июля Люберецкий суд Москвы арестовал проректора.