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Проректор РТА признал вину в сбыте наркотиков в крупном размере

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Проректор Российской таможенной академии (РТА) Залим Керефов признал вину в сбыте 2 кг наркотиков. Об этом 7 июля заявил его адвокат Алексей Цыганов.

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«Мой подзащитный признает вину в том, что ему предъявляют. Ему вменяют сбыт наркотических веществ в особо крупном размере. Причастность свою признает, дает показания», — цитирует его ТАСС.

Как ранее сообщил источник «Известий», Керефов был задержан на рабочем месте 5 июля. На следующий день ему было предъявлено обвинение. 7 июля Люберецкий суд Москвы арестовал проректора.

По информации следствия, обвиняемый приобрел 2 кг наркотиков. Затем он расфасовал их на мелкие объемы и продавал через даркнет. Следственный комитет (СК) проверяет и других руководителей Российской таможенной академии, которым Керефов мог давать наркотики.

Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий рассказала ТАСС, что следствием также задержан организатор нарколаборатории, где Керефов, предположительно, приобретал наркотики, а также двое его сообщников. В итоге удалось пресечь работу крупной нарколаборатории, организатор и его пособники задержаны, изъято 62 кг мефедрона, более 750 л наркосодержащей жидкости и прекурсоров, а также дорогостоящее оборудование.

Возбуждено еще одно уголовное дело, в ближайшее время задержанным предъявят обвинение, следствие ходатайствует об их аресте.

Кроме того, обнаружено уже девять закладок с наркотиками, ссылки на которые были найдены у проректора в компьютере.

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