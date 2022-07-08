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Детский омбудсмен Львова-Белова взяла под опеку подростка из Донбасса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова стала приемной мамой для подростка, который был эвакуирован из Донецкой Народной Республики (ДНР). Как уточнила 8 июля сама детский омбудсмен, процедура прошла в День семьи, любви и верности, отмечающийся сегодня в России.

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«Сегодня к нашей семье присоединился еще один приемный сын, мы стали приемными родителями подростка из Донбасса, поэтому для нас сегодня особый будет праздник», — сообщила омбудсмен в эфире «Россия-24».

Позже, на встрече с семьями в Муроме, Львова-Белова рассказала, что мальчик был спасен из подвала в Мариуполе.

«И вот решили его не оставлять дома, а взять с собой вместе со старшей дочерью», — поделилась она.

Мариуполь перешел под контроль Вооруженных сил РФ в начале мая, а уже 20 мая Минобороны сообщило о полном освобождении территории «Азовстали», на которой с 21 апреля были заблокированы боевики.

31 мая Львова-Белова сообщила, что российские семьи планируют усыновить или взять под опеку детей из Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Как отметила омбудсмен, только в ее аппарат таких заявок поступило от 1,2 тыс. семей.

Накануне, 30 мая, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, в котором отмечается, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также недееспособные лица, являющиеся гражданами ЛНР, ДНР или Украины, могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

21 апреля Львова-Белова сообщила, что в РФ с территории Донбасса эвакуировано уже более 150 тыс. детей. По ее словам, эвакуированные есть практически во всех российских регионах и субъекты занимаются оказанием гуманитарной помощи.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам. Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля.

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