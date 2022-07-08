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На «Иннопром-2022» обсудили развитие локальной энергетики в ДФО и Арктике

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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В Екатеринбурге завершилась специальная панельная сессия на тему «Развитие распределенной генерации на Дальнем Востоке и Арктике — как вызов для отечественной промышленности», проходившая в рамках выставки «Иннопром-2022».

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В мероприятии приняли участие представители органов власти, промышленности и общественных институтов.

В ходе дискуссий модератор сессии, руководитель направления по энергетике и ЖКХ корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Максим Губанов предложил от лица компании создать институт развития распределенной генерации в виде фонда, который будет оказывать финансовую поддержку инвестиционным проектам по комплексной модернизации муниципального энергетического хозяйства и обеспечению локального энергоснабжения потребителей. Участники сессии идею Губанова поддержали.

«Развитие энергетической отрасли неразрывно связано с развитием энергетической промышленности, поэтому обеспечение государственной поддержки инвестиционных проектов в сфере локальной энергетики создаст спрос на современное технологическое оборудование генерации электрической и тепловой энергии», — сказал он.

Губанов подчеркнул, что сейчас в условиях санкционного давления со стороны Запада в отношении РФ необходимо ориентироваться на оборудование отечественных производителей для реализации этих проектов и обеспечения энергетической безопасности Дальнего Востока и Арктики. Возможность импортозамещения в этой сфере и обсудили участники сессии.

Так, как рассказал член правления «Опоры России» Михаил Колесников, отечественные машиностроительные предприятия смогут предложить альтернативу европейским и азиатским брендам. Однако для этого необходимо наличие госзаказа на развитие энергетической промышленности в сфере распределенной генерации.

Заместитель гендиректора по производству холдинга ERSO Александр Осыка отметил в свою очередь, что развитие распределенной генерации в удаленных и изолированных районах Дальнего Востока и Арктики может стать альтернативой централизованному электроснабжению. Это, по его словам, новый вызов перед отечественной промышленностью.

«Для обеспечения технологического суверенитета России в этой отрасли необходимо создание полного цикла производства генерирующего оборудования ‹...› и последующий выход на международный рынок», — добавил Осыка, указав, что ERSO готова включаться в комплексное оснащение таких проектов.

По словам директора департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса Минпромторга России Евгения Грибова, госпрограмма по развитию распределенной генерации в удаленных и изолированных районах может стать стимулом для развития отечественного энергетического машиностроения.

7 июня компания «Россети» заявила о начале строительства инфраструктуры для подключения к магистральным сетям Амурского газохимического комплекса, крупнейшего предприятия территории опережающего развития «Свободный» — самой большой по капитализации на Дальнем Востоке.

18 апреля стало известно, что правительство России приняло решение расширить программу поддержки частных инвестиций в Арктике и на Дальнем Востоке. Также осенью будет запущена программа промышленной ипотеки под 5%.

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