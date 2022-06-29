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Экономика
Мишустин анонсировал запуск промышленной ипотеки осенью

Мишустин анонсировал запуск промышленной ипотеки осенью

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Программа промышленной ипотеки будет запущена осенью. Об этом в среду, 28 июня, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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«Считаем, что до осени мы точно этот режим полностью отработаем и запустим. И ставка будет 5%. Я думаю, для нашей промышленности это будет хорошее подспорье», — сказал он в ходе общения с резидентами технопарка.

Мишустин посетил промышленный технопарк «Иксэл» в городе Киржач Владимирской области. Там премьер-министр ознакомился с производством и пообщался с его резидентами.

17 июня президент России Владимир Путин поручил проработать и запустить промышленную ипотеку под 5% годовых. Российский лидер подчеркнул, что право на такие кредиты получат предприятия, которые планируют купить готовые площади для производства.

Глава государства поручил правительству «не затягивать» и отработать все детали программы с банковским сектором, чтобы промышленная ипотека заработала в полном объеме в скором времени.

18 апреля Минпромторг сообщил, что в России на малый и средний бизнес может распространиться промышленная ипотека. Так, глава ведомства Денис Мантуров провел совещание с резидентами технопарка «Сынково» в Подмосковье, на котором участниками предложили реализовать такую меру поддержки. Он отметил, что ею могли бы воспользоваться резиденты индустриальных парков из числа малого и среднего бизнеса.

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