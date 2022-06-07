«Россети» обеспечат электроснабжение Амурского газохимического комплекса

Компания «Россети» заявила о начале строительства инфраструктуры для подключения к магистральным сетям Амурского газохимического комплекса, крупнейшего предприятия территории опережающего развития «Свободный» — самой большой по капитализации на Дальнем Востоке. По сообщению пресс-службы предприятия, энергетики «Россети ФСК ЕЭС» возведут переключательный пункт 500 кВ «Химкомбинат» и четыре линии электропередачи общей протяженностью 12,4 км. В результате работ потребитель получит 301 МВт мощности.

Переключательный пункт не требует установки силового трансформаторного оборудования. На площадке построят два независимых открытых распределительных устройства 500 кВ, к которым подключат заходы от действующей ЛЭП 500 кВ «Зейская ГЭС — Амурская». Таким образом будет обеспечена энергетическая связь предприятия с ключевым объектом генерации и самой крупной в регионе подстанцией.

Центр питания оснастят высоконадежным элегазовым коммутационным оборудованием, современными комплексами релейной защиты на микропроцессорной базе, устройствами сбора и передачи телеинформации, интегрированными в автоматизированную систему управления технологическими процессами. Также будет внедрена интеллектуальная система коммерческого учета электроэнергии.

Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» уже выполнили весь комплекс мероприятий по внешнему электроснабжению Амурского газоперерабатывающего завода. В общей сложности, введено в работу свыше 150 км новых ЛЭП и более 80 МВА дополнительной трансформаторной мощности, произведена реконструкция действующий энергообъектов. Также подключены к магистральным сетям компрессорные станции трубопровода «Сила Сибири», по которому газ поступает на предприятие.

Строительство Амурского газохимического комплекса ведет компания «СИБУР Холдинг» в партнерстве с китайской госкорпорацией Sinopec. Предприятие будет получать сырье с Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома». Общая сумма заявленных инвестиций, по данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, превышает 1 789 млрд рублей, планируется создание более 4600 рабочих мест.