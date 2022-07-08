Мантуров призвал торговлю отдавать приоритет закупкам у предприятий России

Торговым сетям необходимо поставить в приоритет закупки у российских предприятий. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе заседания президиума комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по торговле и потребрынку в пятницу, 8 июля.

Заседание прошло в Минпромторге. В нем также участвовали президент РСПП Александр Шохин и председатель комиссии РСПП по торговле и потребрынку Александр Винокуров.

Мантуров отметил, что российская торговля и без ненужного вмешательства в очередной раз доказала свою состоятельность в качестве надежного звена экономики РФ.

«Но сейчас ритейлу необходимо уделить больше внимания продвижению именно отечественных товаров на внутреннем рынке — разумеется, на рыночных условиях, без ущерба конкуренции и экономике товаропроводящей сети», — сказал министр.

По его словам, сейчас запросы потребительского рынка обслуживает порядка миллиона торговых объектов, 120 тыс. точек общепита и 340 тыс. объектов бытового обслуживания.

Мантуров считает, что менеджерам торговых сетей надо поднять «вверх» в иерархии приоритетов закупку у российских предприятий, дать им возможность предложить потребителю свои бренды и по мере успеха масштабировать производство. Он указала, что это не нанесет ущерба общему объему предложения, поскольку были облегчены импортные поставки.

«Но чтобы в будущем избежать рисков, нужно идти по этому пути — поддерживать наших производителей. И поверьте, достойных претендентов у нас немало», — добавил глава Минпромторга.

Он пояснил, что речь идет прежде всего про нон-фуд: если у российских производителей этого сегмента не будет сбыта, никакие меры поддержки не помогут им набрать рыночный вес.

«Если торговля будет даже сейчас руководствоваться принципом «ничего личного — в Китае дешевле», то у нас никогда не будет полноценной промышленности потребительских товаров», — предупредил министр.

В начале июня президент России Владимир Путин заявил, что период 2020-х годов станет для РФ этапом укрепления экономического суверенитета, в то время как экономика сохранит курс на международное сотрудничество. Он подчеркнул, что хоть многолетние «ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции», они как вызовы способны открыть новые перспективы.

Выступая 17 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Путин заявил, что только суверенные страны могут рассчитывать на суверенное будущее. Он отметил, что России никогда не давали и не дадут критически важные технологии, поэтому важно формировать собственные возможности, основанные на развитии образования и науки. Также российский лидер указывал, что импортозамещение не является панацеей, надо не копировать, а быть на шаг впереди.