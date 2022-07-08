В Совфеде назвали покушение на Абэ ударом по здравомыслящим силам в G7

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов прокомментировал покушение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ.

«Покушение на Абэ (кто бы ни был его исполнителем и вне зависимости от мотивов злодея) — явный удар по здравомыслящим силам, еще остающимся в странах G7, и по тем в Азиатско-Тихоокеанском регионе, кто предпочитал безопасность и мир милитаризму и военным авантюрам», — написал Климов 8 июля в Telegram.

Сенатор отметил, что лично знал Абэ, когда он возглавлял правительство Японии. По его словам, экс-премьер сделал немало для развития отношений двух стран.

«Уверен, что этот уважаемый в мире политик стремился, на сколько мог, проводить в жизнь независимую от США политику и немало сделал для развития российско-японских отношений, чаще любого японского премьера бывал в России», — сказал Климов.

Он также обратил внимание на то, что Абэ говорил об ответственности Украины за конфликт с Россией.

«Уже оставив свой пост в 2020 из-за болезни, он продолжал играть видную роль в общественно-политической жизни соседней нам страны. Даже тогда, когда официальный Токио под нажимом Вашингтона лег на очевидный антироссийский курс, Абэ публично говорил об ответственности Украины и Запада в конфликте против России. Такая открытая реалистичная позиция явно не нравилась проамериканскому лобби в японском политическом классе», — добавил Климов.

Покушение на Абэ было совершено 8 июля около 11:30 во время уличного выступления. По данным СМИ, в политика были произведены два выстрела. Абэ был госпитализирован без сознания с кровотечением. Как заявили сотрудники полиции, злоумышленник стрелял из дробовика и попал в спину политика.

Позднее в этот день стало известно о том, что у Абэ остановились сердце и легкие после нападения. Нынешний премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что состояние его предшественника тяжелое.

Нападавшим оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами, который, по всей видимости, действовал в одиночку. По данным NHK, он заявил полиции, что был «недоволен бывшим премьер-министром Абэ и стремился его убить».

Абэ дважды был премьер-министром Японии: в 2006–2007 и 2012–2020 годах.

28 августа 2020 года Абэ объявил о намерении уйти в отставку после восьми лет нахождения на должности. Причинами такого решения политик назвал проблемы со здоровьем и необходимость прохождения курса лечения.