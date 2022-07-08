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Число граждан-банкротов за год выросло на 40%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В России за полгода число граждан-банкротов увеличилось почти на 40%, по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия».

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Всего за январь-июнь суды объявили несостоятельными 121,3 тыс. граждан и ИП против 88 тыс. годом ранее. Однако темпы роста продолжают замедляться: год назад количество личных дефолтов увеличилось в два раза.

За полугодие в абсолютном выражении по количеству граждан-банкротов лидируют Московская область и Москва — здесь их число достигает 6,1 тыс. и 5,7 тыс. человек соответственно. Первую пятерку замыкают: Краснодарский край (5,6 тыс.), Башкортостан (5,1 тыс.) и Санкт-Петербург (4,8 тыс.), говорится в материалах.

По-прежнему львиную долю процедур несостоятельности — 95,2% — инициируют сами граждане.

Рост количества завершенных процедур по несостоятельности физлиц говорит о том, что инструмент работающий, отметил первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. Говоря о повышении спроса на этот механизм при текущих реалиях в экономике, чиновник заверил, что он будет актуальным в любых экономических условиях.

В абсолютных величинах прирост в 33 тыс. довольно ощутим, оценил руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин: это говорит о том, что институт состоялся и пользуется спросом. Тогда как замедление относительных темпов роста потребительских банкротств связано с исчерпанием эффекта низкой базы, объясняет он. По оценкам эксперта, в дальнейшем годовые темпы роста сохранятся на уровне 30-40%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Суд да дефолт: число обанкротившихся россиян увеличилось на 40%

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