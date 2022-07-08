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На Украине учреждения начали выселять беженцев с востока страны

Вице-премьер Украины Верещук рассказала, что учреждения начали выселять беженцев с востока страны
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Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON
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Ряд украинских учреждений, ранее согласившихся разместить переселенцев из зон боевых действий, начали выселять людей. Об этом в четверг, 7 июля, сообщила вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук.

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«В последнее время поступают жалобы на то, что некоторые учреждения стали выселять переселенцев. Понимаю, что могут быть разные обстоятельства и причины. Но это недопустимо, чтобы людей выставляли прямо на улицу», — написала она в своем Telegram-канале.

Вице-премьер подчеркнула, что в данной ситуации допустимо переселение в другие места без ухудшения условий проживания. Также она призвала сообщать о подобных инцидентах на горячую линию Министерства по вопросам реинтеграции.

На сегодняшний день большинство переселенцев временно размещены в зданиях школ, больниц и санаториев.

Ранее стало известно, что польские власти прекратили действие некоторых программ помощи беженцам из Украины. Так, с 1 июля граждане Польши больше не будут получать пособия на содержание мигрантов. Кроме того, украинцев, приехавших в страну, лишили права на бесплатный проезд. Эти меры касаются тех мигрантов, которые прибыли в Польшу в конце февраля. Новые — пока могут рассчитывать на помощь государства в течение 120 дней.

С начала спецоперации России по защите Донбасса число прибывших в Польшу украинских беженцев превысило 3 млн уже к концу апреля. Варшава запустила несколько программ помощи переселенцам. Полякам, приютившим украинцев, выплачивали материальную помощь в размере 40 злотых (примерно 465 рублей) в день за каждого беженца.

Как заявил 27 июня политолог Александр Асафов, недовольство украинскими беженцами в Европе растет. По его мнению, общество раздражают их потребительское отношение и нежелание интегрироваться. Также он отметил, что страны взяли курс на отмену ранее предоставляемых украинцам льгот, теперь условия для них схожи с теми, которые предлагают приезжим с Ближнего Востока.

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