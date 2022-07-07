Путин заявил, что РФ еще не начинала ничего серьезного на Украине

Президент России Владимир Путин 7 июля на встрече с лидерами парламентских партий заявил, что Россия в специальной военной операции на Украине еще не начала показывать, на что способна. «Все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали», — заявил он.

«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но, похоже, всё к этому и идет», — сказал Путин на встрече с руководством Госдумы и с лидерами фракций.

«Все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали», — добавил президент.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.