Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин поддержал приравнивание военных ЛНР и ДНР к российским
Общество
В некоторых районах Москвы за час выпало более 30% месячной нормы осадков
Экономика
Путин заявил о сохранении макроэкономической стабильности в России
Туризм
Smartavia начнет выполнять рейсы между Москвой и Екатеринбургом
Общество
Власти Москвы посоветовали горожанам не выходить на улицу из-за ливня
Мир
Зеленский назвал Джонсона «настоящим другом Украины»
Мир
В Казахстане назвали Россию стратегическим партнером
Мир
В Пентагоне заявили о расширении Киевом своих запросов военной помощи
Мир
Додон заявил о принуждении Молдавии к покупке оружия НАТО
Экономика
ЦБ РФ установил курс доллара на 8 июля на отметке выше 63 рублей
Мир
Путин обвинил Запад в развязывании войны на Украине
Сюжет:

Путин заявил, что РФ еще не начинала ничего серьезного на Украине

0
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин 7 июля на встрече с лидерами парламентских партий заявил, что Россия в специальной военной операции на Украине еще не начала показывать, на что способна. «Все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали», — заявил он.

«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но, похоже, всё к этому и идет», — сказал Путин на встрече с руководством Госдумы и с лидерами фракций.

Киев попытался установить флаг Украины на острове Змеиный. Спецоперация 7 июля 2022 года. Онлайн-трансляция
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»

«Все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали», — добавил президент.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022