Политолог назвал закономерной отставку Джонсона с поста премьер-министра

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в четверг, 7 июня, в беседе с «Известиями» объяснил решение об отставке Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании.

«Мы уже начинаем привыкать, что в целом ряде государств у руля находятся люди, которые, в первую очередь, являются триггерами эпатажа, а не фундаментом какой-то последовательности и компетентности. И в этом отношении Джонсон очень наглядная и рельефная фигура», — указал он.

По словам политолога, за последнее время в Великобритании было большое количество споров, дискуссий относительно личности Джонсона как таковой, его манеры поведения, его профессиональных качеств. Как подчеркнул Денисов, целый ряд «мастодонтов» британской политики просто отказывались работать с ним исходя из того, что считали его некомпетентным и слабым, а также человеком, который превращает все в своеобразный цирк.

«То есть всё совершенно закономерно. И в этом отношении вряд ли можно пробраться в новые мосты относительно того, что эта отставка связана со спецоперацией [РФ по защите Донбасса]. Это всё-таки британская внутриполитическая история», — заключил эксперт.

О своем досрочном уходе в отставку премьер-министр Великобритании Джонсон объявил ранее в этот день. Вместе с тем глава британского кабмина добавил, что намерен возглавлять правительство страны и Консервативную партию до новых выборов. Он также выразил сожаление, что оставит «лучшую работу в мире».

До этого стало известно, что за последние два дня правительство Джонсона покинуло более 50 политиков.

6 июня прошло голосование для вынесения вотума недоверия британскому премьер-министру. Однако представители правящей в Великобритании Консервативной партии не смогли набрать для этого достаточного количества голосов. В поддержку премьера проголосовали 211 консерваторов, против высказались 148. Джонсон назвал в свою очередь результаты голосования, по итогу которых он сможет сохранить свой пост, «очень хорошими для политики и страны».

Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. В конце мая премьер-министр страны извинился за эти вечеринки. Он отметил тогда, что берет на себя полную ответственность за все, что происходило в его присутствии. При этом глава правительства отказался уходить в отставку, к чему призывали все оппозиционные партии.