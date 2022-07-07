Кот Ларри снова потребовал от Джонсона уйти в отставку

Кот Ларри, который проживает на Даунинг-стрит, в своем аккаунте в Twitter (доступ к ресурсу на территории РФ ограничен на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля) заявил о том, что займет место премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Если Борис Джонсон не уйдет в отставку к 10 утра, я буду вынужден встать на его место», — написал Ларри.

После того как британские средства массовой информации со ссылкой на свои источники объявили о том, что Джонсон уйдет в отставку, кот добавил, что «выполнил свою работу» и попросил его не благодарить.

Ранее в этот же день знаменитый кот уже требовал выселить Бориса Джонсона из его резиденции на фоне политического кризиса в Великобритании.

Ларри служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года, с тех пор как его взяли из приюта. Он успел поработать главным мышеловом при трех премьерах — Дэвиде Кэмероне, Терезе Мэй и сейчас — при Борисе Джонсоне.

Мэр Лондона Садик Хан назвал период нахождения на посту премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона одной из «наиболее позорных саг» в истории британской политики.

В британских СМИ 7 июля отметили, что Джонсон сделает заявление для страны в течение сегодняшнего дня. Би-би-си пишет, что премьер уйдет с поста лидера консерваторов 7 июля, однако останется премьер-министром до осени.

В четверг также стало известно, что за последние два дня правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона покинуло более 50 политиков на фоне назначения Джонсоном дипломата, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

Джонсон также оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. В конце мая премьер-министр страны извинился за эти вечеринки. Он отметил тогда, что берет на себя полную ответственность за все, что происходило в его присутствии. При этом глава правительства отказался уходить в отставку, к чему призывали все оппозиционные партии.