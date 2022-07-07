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Кот с Даунинг-стрит призвал Джонсона к отставке

Кот Ларри с Даунинг-стрит в аккаунте в Twitter призвал Бориса Джонсона уйти в отставку
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Han Yan
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Кот Ларри, проживающий на Даунинг-стрит, в аккаунте в Twitter призвал выселить премьер-министра страны Бориса Джонсона из его резиденции на фоне политического кризиса в Великобритании.

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«Пора заканчивать этот фарс. Я уже сообщил полицейскому снаружи, что в моем доме живет постоялец, которого нужно выселить», — отмечается в сообщении кота в Twitter.

Ларри служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года, с тех пор как его взяли из приюта. Он успел поработать главным мышеловом при трех премьерах — при Дэвиде Кэмероне, Терезе Мэй и сейчас при Борисе Джонсоне.

Менее чем за сутки в отставку подали более 30 сотрудников правительства Соединенного Королевства. Заявления стали поступать после того, как Джонсон публично извинился за выдвижение на пост замглавы британского МИДа Криса Пинчера, ныне не занимающего должность и обвиняемого в сексуальных домогательствах.

На призывы министра жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Майкла Гоува, министра внутренних дел Прити Пателя и других членов правительства покинуть своей пост после разразившегося скандала Джонсон заявил, что не планирует уходить в отставку

Более того, премьер Британии уволил министра жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Майкла Гоува, который стал одним из первых министров, выразивших недовольство тем, что Джонсон остался на своем посту.

Тем временем отправить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в отставку призвала и писательница и автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг.

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