Военкор «Известий» показал ремонт БМПТ «Терминатор» на спецоперации

Боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» помогают бойцам группировки «Отважные» быстрее брать линии обороны. Корреспондент «Известий» Александр Морозов разузнал, как работает БМПТ в ходе спецоперации по защите населения Донбасса.

«Дневной прицел, ночной, лазерный дальномер, две спаренные пушки: одна фугасная, другая бронебойная, четыре ракеты. Всё это делает «Терминатор» очень грозным и эффективным оружием на поле боя», — сказал журналист.

Такие характеристики машины помогли военным ВС РФ уничтожить укрепление пулеметчика и обезвредить гранатометчиков противника на одной из линий обороны.

Боевая машина поддержки танков, а также пехоты, может тихо и незаметно для противника сидеть в засаде. Выстрелами из пушек поразить сразу несколько целей, говорят сами бойцы.

После выполнения задания экипаж БМПТ отправляется на отдых, а машина на восстановление боеспособности.

«Сейчас она проходит плановое обслуживание. В общем-то в течение нескольких часов будет поставлена в строй и готова выполнять свои задачи», — отметил начальник технического обслуживания ремонтного батальона Матвей.

Ремонтные бригады работают в круглосуточном режиме. Они делают всё, чтобы танки, броневики и такая уникальная современная техника, как «Терминатор» работали на полную мощность.

Ранее, 4 июля, в Минобороны РФ сообщали, что младший сержант Роман Казагашев, командуя танком в составе батальонно-тактической группы, на поле боя прикрыл от вражеского снаряда рядом идущую боевую машину корпусом своего танка, дал команду экипажу вести непрерывный ответный огонь. После чего он эвакуировал из подбитого танка экипаж и вынес раненых бойцов в безопасное место, где их жизням ничто не угрожало.

Кроме того, Минобороны РФ 2 июля показало кадры боевой работы экипажей танков Т-80БВ и бронетранспортеров БТР-82А морской пехоты, которые в ходе спецоперации выполняют задачи по уничтожению огневых точек и укрепленных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Впервые о том, что Вооруженные силы России в ходе спецоперации применили взвод боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» сообщалось 18 мая. Совместно с танковыми взводами БМПТ участвуют в огневом поражении украинских позиций, бронетехники, расчетов противотанковых ракетных комплексов, делился источник.

БМПТ «Терминатор» были приняты на вооружение в 2018 году. «Терминатор» выполнен на базе шасси танка Т-72. Машина обладает 30-миллиметровыми автоматическими пушками, управляемыми ракетами и спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом. Она способна эффективно бороться с танками, БМП и другими бронированными целями противника, уничтожать огневые сооружения, а также поражать пехоту, применяющую гранатометы и противотанковые комплексы

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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