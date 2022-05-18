Источник сообщил о применении ВС РФ в ходе спецоперации России БМПТ «Терминатор»

Вооруженные силы России (ВС) в ходе спецоперации по защите Донбасса применили взвод боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Об этом в среду, 18 мая, сообщил источник «РИА Новости».

«В рамках проведения специальной военной операции на Украине российские Вооруженные силы применили взвод БМПТ «Терминатор». Совместно с танковыми взводами БМПТ участвуют в огневом поражении украинских позиций, бронетехники, расчетов противотанковых ракетных комплексов», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, использование военной техники открывает новые перспективы по части формирования тактики использования машин и определения их места в бронетанковых группах.

БМПТ «Терминатор» были приняты на вооружение в 2018 году. «Терминатор» выполнен на базе шасси танка Т-72. Машина обладает 30-миллиметровыми автоматическими пушками, управляемыми ракетами и спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом. Она способна эффективно бороться с танками, БМП и другими бронированными целями противника, уничтожать огневые сооружения, а также поражать пехоту, применяющую гранатометы и противотанковые комплексы.

24 ноября 20221 года источники из Министерства обороны РФ рассказали «Известиям», что танковый полк 90-й дивизии Центрального военного округа будет пополнен штатной ротой, оснащенной БМПТ «Терминатор». Подразделение вошло в состав полкового мотострелкового батальона

7 июля 2021 года «Уралвагонзавод» сообщил о начале серийных поставок «Терминатора» в российские войска.

В 2017 году «Терминаторы» отправили на испытания в Сирию. Во время июньского парада на авиабазе Хмеймим БМПТ продемонстрировали президенту страны Башару Асаду.