Последствия обстрела 6 июля города Скадовск в Херсонской области из ракетного комплекса «Точка-У» сняли с коптера. Видео есть в распоряжении «Известий».

На кадрах видно, что на месте падения снаряда образовалась большая воронка. Ракета рухнула рядом с жилым трехэтажным домом. В здании выбиты стекла, разрушены хозяйственные постройки.

Ранее в этот день ГУ МВД Херсонской области сообщило, что над Скадовском была сбита ракета, выпущенная вооруженными силами Украины.

В результате ракетного удара погибла мирная жительница, также пострадали два человека — женщина и ребенок. Они в тяжелом состоянии были госпитализированы в местное медучреждение. Сейчас пострадавшие находятся в реанимации.

По данным экстренных служб города, повреждено не менее пяти многоквартирных жилых и 25 частных домов.

Прежде, 1 июля, сотрудники российских спецслужб предотвратили крупный теракт в Херсоне. Силовиками были обнаружены схрон и конденсаторная подрывная машинка, с помощью которой члены украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) вместе с бывшим старостой села Старая Збурьевка Виктором Маруняком планировали устроить серию взрывов.

До этого, 30 июня, в центре Херсона в непосредственной близости от телевышки и воинской части прогремел мощный взрыв. В региональном управлении МВД сообщили, что это могла быть попытка диверсии.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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