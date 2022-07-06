Реклама
Прямой эфир
Мир
Число заражений коронавирусом в мире выросло на 30% за две недели
Общество
Суд закрыл заседание по делу генерала Семенова
Мир
Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок тяжелого вооружения Киеву
Общество
Стали известны подробности отравления детей в частном детсаду в Москве
Общество
Генералов Умнова и Абакумова арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями
Культура
Главный киноархив страны оцифровал почти 10 тыс. фильмов
Мир
Жертвами обрушения ледника в Италии стали девять человек
Мир
США обсуждают предельную цену на российскую нефть на уровне $40–60
Авто
Мантуров заявил о поддержке правительства Москвы в производстве «Москвичей»
Мир
Байден пообещал справиться с высокими ценами на бензин
Мир
Байден ответит на письмо задержанной в РФ баскетболистки Грайнер
Сюжет:

Последствия обстрела Скадовска в Херсонской области сняли с коптера

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Последствия обстрела 6 июля города Скадовск в Херсонской области из ракетного комплекса «Точка-У» сняли с коптера. Видео есть в распоряжении «Известий».

На кадрах видно, что на месте падения снаряда образовалась большая воронка. Ракета рухнула рядом с жилым трехэтажным домом. В здании выбиты стекла, разрушены хозяйственные постройки.

При обстреле Макеевки со стороны ВСУ погибли два ребенка. Спецоперация 6 июля 2022 года. Онлайн-трансляция
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»

Ранее в этот день ГУ МВД Херсонской области сообщило, что над Скадовском была сбита ракета, выпущенная вооруженными силами Украины.

В результате ракетного удара погибла мирная жительница, также пострадали два человека — женщина и ребенок. Они в тяжелом состоянии были госпитализированы в местное медучреждение. Сейчас пострадавшие находятся в реанимации.

По данным экстренных служб города, повреждено не менее пяти многоквартирных жилых и 25 частных домов.

Прежде, 1 июля, сотрудники российских спецслужб предотвратили крупный теракт в Херсоне. Силовиками были обнаружены схрон и конденсаторная подрывная машинка, с помощью которой члены украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) вместе с бывшим старостой села Старая Збурьевка Виктором Маруняком планировали устроить серию взрывов.

До этого, 30 июня, в центре Херсона в непосредственной близости от телевышки и воинской части прогремел мощный взрыв. В региональном управлении МВД сообщили, что это могла быть попытка диверсии.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022