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При ракетном ударе по Скадовску один человек погиб и двое пострадали

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Мирная жительница погибла и два человека пострадали при ракетном ударе по Скадовску в Херсонской области, сообщает 6 июля ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Русские силы ПВО сбили ракету над Скадовском. Спецоперация 6 июля 2022 года. Онлайн-трансляция
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Пострадавшие, среди которых ребенок, госпитализированы.

«Летальный исход один, забрала скорая помощь, не довезли. Ребенок находится в реанимации, и женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии», — сказал источник.

По данным корреспондента агентства, повреждено не менее пяти многоквартирных жилых домов и 25 частных.

Военный журналист телеканала «Известия» Иван Литомин показал последствия удара ракетным комплексом «Точка-У» по городу. Как видно на кадрах, на месте падения снаряда образовалась большая воронка. Ракета рухнула рядом с жилым трехэтажным домом. В здании выбиты стекла, разрушены хозяйственные постройки. Местные жители убирают обломки.

Ранее в этот день ГУ МВД Херсонской области сообщило, что над Скадовском была сбита ракета, выпущенная вооруженными силами Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Ранее на территории региона ухудшилась ситуация из-за обстрелов со стороны украинских военных. После этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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