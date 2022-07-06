Военкор «Известий» показал последствия удара «Точкой-У» по Скадовску

Военный корреспондент телеканала «Известия» Иван Литомин 6 июля показал последствия удара вооруженных сил Украины ракетным комплексом «Точка-У» по городу Скадовску в Херсонской области.

Как видно на кадрах, на месте прилета образовалась большая воронка. Ракета рухнула на хозяйственные постройки рядом с жилым трехэтажным домом.

«Еще дымится. От дома и вокруг практически ничего не осталось. Здесь были хозяйственные постройки. Люди сейчас разгребают завалы», — сообщил корреспондент.

В подъездах устраняют последствия удара ракеты. На лестничных площадках выбиты стекла, разбросаны обломки и разбиты двери в квартиры.

Ранее в этот день в ГУ МВД Херсонской области сообщили, что над Скадовском сбита ракета, выпущенная ВСУ. Также в среду Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы РФ сбили два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 украинских военных. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией была поражена живая сила и военная техника противника в 77 районах.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».