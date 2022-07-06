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Путин провел телефонный разговор с Пашиняном

Путин по телефону обсудил с Пашиняном безопасность на армяно-азербайджанской границе
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Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба Кремля.

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«Продолжено обсуждение практических аспектов реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. В частности, проведен обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе и восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе», — говорится в сообщении.

Также Пашинян проинформировал Путина о контактах по нормализации отношений между Арменией и Турцией.

4 июля глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу сообщил, что его страна поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном. Он отметил, что Турция предложила Армении провести переговоры в Ереване, но армянская сторона пока не готова к этому из-за внутриполитической ситуации.

1 июля Турция и Армения договорились об открытии сухопутной границы для прохода граждан третьих стран. Также стороны договорились в кратчайшие сроки организовать прямое грузовое авиасообщение между странами.

После обретения Арменией независимости в 1991 году страны не установили между собой дипломатические отношения. В 1993 году Турция закрыла сухопутную границу, ссылаясь на карабахский конфликт.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. Турция заявила о полной поддержке Азербайджана.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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