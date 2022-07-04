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МИД Турции поддержал нормализацию отношений Баку и Еревана

Глава МИД Турции Чавушоглу: Анкара поддержит нормализацию отношений Баку и Еревана
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Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan
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Турция поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией. Об этом 4 июля заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, сообщает Habertürk.

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«Нам нужен прочный мир в регионе», — сказал глава турецкой дипломатии.

По его словам, Турция предложила Армении провести переговоры в Ереване, но армянская сторона пока не готова к этому из-за внутриполитической ситуации.

1 июля Турция и Армения договорились об открытии сухопутной границы для прохода граждан третьих стран. Также стороны договорились в кратчайшие сроки организовать прямое грузовое авиасообщение между странами.

После обретения Арменией независимости в 1991 году страны не установили между собой дипломатические отношения. В 1993 году Турция закрыла сухопутную границу, ссылаясь на карабахский конфликт.

Первая встреча спецпредставителей Еревана и Анкары Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча состоялась 14 января 2022 года. 23 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что между странами могут быть открыты границы, а 15 марта глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил о готовности установить дипломатические отношения.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. Турция заявила о полной поддержке Азербайджана.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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