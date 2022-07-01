Турция и Армения откроют сухопутную границу для третьих стран

Турция и Армения договорились об открытии сухопутной границы для прохода граждан третьих стран. Об этом 1 июля сообщил МИД Армении.

«В Вене состоялась четвертая встреча специальных представителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией. Стороны договорились в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армяно-турецкой сухопутной границы для граждан третьих стран и решили начать необходимые процессы в этом направлении», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, стороны договорились в кратчайшие сроки организовать прямое грузовое авиасообщение между странами.

«Были обсуждены и другие возможные конкретные шаги, которые могут быть предприняты для достижения конечной цели, — полной нормализации между двумя странами. Наконец, стороны еще раз подчеркнули свою договоренность о продолжении процесса нормализации без предварительных условий», — добавили в МИД Армении.

После обретения Арменией независимости в 1991 году страны не установили между собой дипломатические отношения. В 1993 году Турция закрыла сухопутную границу, ссылаясь на карабахский конфликт.

Первая встреча спецпредставителей Еревана и Анкары Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча состоялась 14 января 2022 года. 23 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что между странами могут быть открыты границы, а 15 марта глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил о готовности установить дипломатические отношения.