Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Булки» 16+

Режиссер: Олег Асадулин. В ролях: Кристина Асмус, Арсений Робак, Марк Богатырев, Борис Дергачев, Юлия Топольницкая, Валентина Мазунина, Васант Балан, Татьяна Орлова, Ольга Нечаева, Александр Ревенко.

Таня Бабанина из подмосковного Протвино мастерски печет и мечтает о своём кафе. Но чтобы исполнить мечту, говорят, нужно выйти из зоны комфорта. И Таня выходит с международным размахом, найдя безумные приключения на свои булки. Одна на Шри-Ланке, без денег, документов и мужа, который изменил ей сразу после свадьбы. Зато с похмельем, в зимнем пальто и... под одной крышей с тремя парнями, которые ей совсем не рады.

С 7 июля в прокате.

«‎Домашнее поле»‎ 16+

Фото: more originals

Режиссер: Феликс Умаров. В ролях: Светлана Устинова, Максим Матвеев, Игорь Верник, Иван Янковский, Александра Хромова, Федор Леонов.

Когда провинциальный футбольный клуб «Красный ястреб» остается без тренера перед стартом сезона в Российской премьер-лиге, его генеральный директор Антон Данин в обход спонсоров назначает на эту должность Елену Волкову. Девушка уже вывела свою команду «Сайгак» в Лигу чемпионов. Но в городе Елену ждет холодный прием. Потому что здесь футбол — исключительно мужской мир.

Первый сеанс, на котором зрители смогут увидеть все серии нового проекта more originals «‎Домашнее поле»‎ про первую женщину-тренера мужской футбольной команды. Марафон сериала завершит паблик-ток «Как женщины становятся успешными в “неженских” профессиях».

9 июля на more.tv

«Спросите медсестру» 12+

Фото: Первый канал

Режиссер: Дмитрий Петрунь. В ролях: Елена Панова, Павел Харланчук, Валерий Кухарешин, Елена Руфанова, Ульяна Плащевская, Егор Лесников, Соня Присс, Мария Фефилова, Илья Шакунов.

Валерия – талантливый врач-реаниматолог. Все рушится, когда, спасая наркозависимую девочку от передозировки, она идет на крайние меры и терпит неудачу. Отец погибшей, влиятельный человек, лишает Валерию права практиковать в качестве врача. Она уезжает в Петрозаводск, где устраивается медсестрой в больницу.

С 11 июля, 21:45, Первый канал

Театр

«Иисус Христос — суперзвезда» 12+

Фото: Театр Моссовета/Сергей Петров

Режиссер: Павел Хомский. В ролях: Валерий Яременко, Валерий Анохин, Ирина Климова Екатерина Гусева, Вячеслав Бутенко, Александр Бобровский, Нил Кропалов, Олег Кузнецов.

Спектакль–долгожитель — 32 года на сцене. Постановка мировой музыкальной классики Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса интересна своеобразным сочетанием жанра рок-оперы и традиций русской театральной школы. Речь идет о свободном творческом переводе либретто на русский язык, о развитии его драматургических линий, о пьесе «по мотивам». Это потребовало и новой музыкальной редакции, в которой, однако, мелодика, авторские лейтмотивы бережно сохранены.

8 и 12 июля, 19:00, Театр Моссовета

«Ва-банк!» 16+

Фото: Ленком Марка Захарова/Женя Сирина

Режиссёр: Марк Захаров. В ролях: Виктор Раков, Алла Юганова, Станислав Тикунов, Анна Якунина, Иван Агапов, Александра Волкова, Инна Пиварс.

У комедии Островского «Последняя жертва» было и другое название — «Жертва века», но в театре Ленком не оставили ни одного из них, назвав спектакль «Ва-банк!». Главный герой — делец, фабрикант Флор Федулыч Прибытков. Он полюбил Юлию Павловну Тугину. Она богата. На деньги клюет альфонс Вадим Григорьевич Дульчин. Он пытается овладеть капиталом влюбленной в него женщины.

8 июля, 19:00, Ленком Марка Захарова.

«Как важно быть серьезным» 16+

Фото: Театр Маяковского

Режиссер: Анатолий Шульев. В ролях: Полина Лазарева, Светлана Немоляева, Иван Выборнов, Илья Никулин, Анастасия Дьячук, Зоя Кайдановская, Виталий Ленский.

Хотите видеть, как народная артистка России Светлана Немоляева лихо катается на велосипеде по сцене? Вам обязательно надо посмотреть этот спектакль. Легкомысленная комедия для серьёзных людей по пьесе Оскара Уальда. Два британских джентльмена Викторианской эпохи, чтобы понравиться своим избранницам, затевают рискованную и непредсказуемую игру, называя себя именем «Эрнест». Это имя в английском языке созвучно с прилагательным «серьёзный».

7 июля, 19:00, Театр Маяковского.

Музеи

«Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых» 0+

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Выставка-посвящение братьям Морозовым. Она недавно вернулась из Парижа. А теперь российские поклонники живописи получат истинное удовольствие от увиденного и еще не раз вернутся в музей. В экспозицию вошли произведения, принадлежавшие Ивану и Михаилу Морозовым: 67 работ из Эрмитажа, 63 — из Третьяковской галереи и 103 — из ГМИИ им. А.С. Пушкина. На выставке будут представлены работы Ван Гога, Писсарро, Ренуара, Моне, Синьяка, Майоля, Гогена, Матисса, Пикассо, Васнецова, Коровина и других художников.

До 30 октября, ГМИИ имени А.С. Пушкина

«Виктор Цой. Путь героя» 12+

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Проект, приуроченный к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя, завершает свою работу. Последние дни, чтобы увидеть самое масштабное событие в череде памятных мероприятий. Выставка проходит в 11 залах на площади 3 тыс. кв. м. Авторы проекта — компания Planet9 — воссоздали весь путь музыканта: от застенчивого мальчишки до кумира нескольких поколений. Поклонники узнают Виктора Цоя и как художника. На выставке представят графические и живописные работы.

До 10 июля, Центральный выставочный зал «Манеж».

«Подвиг учителя на фронте и в тылу» 6+

Фото: ТАСС

Выставка посвящена 150-летию Московского педагогического государственного университета. В музейном пространстве расскажут историю московского учительства от Российской империи до Российской Федерации. Среди экспонатов настольный письменный набор профессора Московских высших женских курсов XIX века, государственные награды первого отечественного ученого — Героя Социалистического Труда Сергея Алексеевича Чаплыгина, печатная машинка Rheinmetall Aztec 600, детские игрушки военной тематики 1930-1960-х годов.

До 25 августа , Музей Победы

«День семьи, любви и верности Бахрушинском» 6+

Фото: пресс-служба Бахрушинского музея

Музей подготовил большую семейную программу, которая пройдет в филиалах. Детские мастер-классы в технике обрывной аппликации и «граттаж» и экскурсии в домах-усадьбах великих артистов. Юные посетители смогут почувствовать себя легендарным театральным сценографом. На инклюзивном мастер-классе «Санкт-Петербург. Вид из окна» гости попробуют создать интерпретацию одного из набросков авторства знаменитого художника-сценографа Давида Боровского. А в Зарайске, откроется выставка «Алексей Бахрушин. Наследие».

С 8 по 10 июля, Дом-музей М.С. Щепкина, Мастерская Д.Л. Боровского, Доме-музей М.Н. Ермоловой, Театральный музей в Зарайске.

«Наблюдение. Взаимодействие. Преображение» 6+

Фото: пресс-служба РОСИЗО

РОСИЗО впервые представляет художественные фотографии известных авторов из своих запасников. Выбирая, что окажется на снимке, в какой момент будет нажата кнопка, автор принимает решение, каким именно будет его произведение. Критерии этого выбора — авторская концепция. На выставке представлены более 80 фотографий 17 авторов, среди которых Сергей Осьмачкин, Николай Кулебякин, Александр Слюсарев, Анатолий Макиенко, Владислав Ефимов, Франциско Инфанте-Арана, Валерий Юрлов, Игорь Мухин.

С 9 июля до 21 августа, выставочные залы РОСИЗО

Концерты

«Сергей Трофимов в Зеленом театре ВДНХ» 12+

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Сергей Трофимов приглашает провести летний вечер в теплой дружеской атмосфере под любимые хиты, которые уже давно стали народными. Каждая встреча с артистом подобна встрече с близким другом: светлые и печальные воспоминания, подступившие слезы и радостный смех. Строчкой из песни Сергея Трофимова «и вдруг понимаю — это во мне душа» можно передать всю полноту чувств, которые испытывает зритель после его концерта. За что и любим народом — за умение достучаться до сердца.

8 июля, 20:00, Зеленый театр ВДНХ

«ТОТ самый концерт» 0+

Фото: пресс-служба Театра Олега Табакова

Полюбоваться величественной красотой Северного речного вокзала и посмотреть выступление артистов Театра Олега Табакова можно в День Московского транспорта 7 июля. В программе — песни о Москве и москвичах, о речных кораблях и московском метро, об электричках, дельтапланах, автобусах и даже об извозчиках.

В концерте принимают участие: Артур Касимов, Павел Шевандо, Севастьян Смышников, Максим Сачков, Аркадий Киселев, Алексей Князев, Владислав Миллер, Ксения Утехина, Дарья Безсонова, Анастасия Богатырева, Наталья Попова, Милана Бру, Анастасия Тимушкова и оркестр Go Brass под управлением Алексея Ёлкина. Режиссер: Алена Лаптева.

7 июля, 18:30, Северный речной вокзал.

Антоха МС 12+

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

«Leto, Shalom!»: концерт и танцы на веранде под треки нового долгожданного мини-альбома «Летний». Над ним Антоха МС работал вместе с братом Андреем Кузнецовым. В него вошли четыре атмосферных трека: «Жара», «Дачная волна», «На небе» и «Тропики». Будем танцевать под новые композиции и, конечно, любимые хиты. Откроет концерт сет от резидента Leto, Shalom!, диджея, меломана, селектора, саунд-продюсера, коллекционера винила и идеолога сообщества «Сила Винила» Димы Стереотипа.

7 июля, 21:00, Еврейский музей и Центр толерантности

Фестивали

Российская креативная неделя 16+

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Это главное федеральное событие в сфере креативных индустрий, пространство для открытого диалога всех участников. Она охватит 14 направлений: искусство, музыку, моду, дизайн, архитектуру и урбанистику, кино, телевидение, новые медиа, издательское дело и журналистику, маркетинг, компьютерную графику, разработку игр, IT и профильное образование. На протяжении нескольких дней ведущие представители креативного сектора, государственных структур, органов власти и бизнеса обмениваются опытом, идеями и смыслами.

7-10 июля, Парк Горького

Музыкальный марафон «Русский Парнас» 6+

Фото: Государственный музей-усадьба «Остафьево»

На открытой сцене музея-усадьбы «Остафьево» пройдет трехдневный музыкальный марафон «Русский Парнас». 15 концертных программ, в которых примут участие Большой симфонический оркестр имени П.И.Чайковского, Московский государственный академический камерный хор, Государственный Кремлевский оркестр, Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н.П.Осипова. А также, Александр Гиндин (фортепиано), Даниил Крамер (фортепиано), Борис Андрианов (виолончель), Басиния Шульман (фортепиано), мультиинструменталист Юрий Медяник, актеры Театра им.Евгения Вахтангова.

8-10 июля, Музей-усадьба «Остафьево»

«Алые паруса» в Артеке 6+

Фото: МДЦ «Артек»

XXX Международный детский кинофестиваль «Алые паруса» имени Василия Ланового проходит в Артеке. В этом году он объединил 3300 школьников из 85 регионов России, а также ребят из Донецкой и Луганской народных республик, Казахстана, Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистана. К артековцам приехали кумиры — Андрей Соколов, Сергей Баталов, Наталья Гвоздикова, Юрий Чернов, Всеволод Шиловский, Вадим Колганов, Михаил Мамаев. Они покажут ребятам свои картины, а так же проведут мастер-классы и даже снимут кино. Первый опыт самостоятельной работы ребята предъявят к финалу фестиваля «Алые паруса».

До 12 июля, МДЦ «Артек»

ЭЛЕКТРОФЕСТ 2022 6+

Фото: ELECTROFEST

В День Московского Транспорта состоится самый электрический Фестиваль в России. Пятый год технический, спортивно-развлекательный форум собирает ведущих производителей, продавцов электротранспорта и шеринг-компаний, технические клубы и объединения любителей электротранспорта России. На фестивале кроме техники будет представлена интересная развлекательная программа, с выступлениями артистов. А так же гостей ждут конкурсы и презентации новых моделей электротранспорта.

9 июля, 10:00, Крылатское, Гребной канал