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«Би-би-си» узнало о намерении членов кабмина призвать Джонсона к отставке

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Фото: REUTERS/John Sibley
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Несколько членов кабинета министров Великобритании намерены призвать премьер-министра страны Бориса Джонсона подать в отставку. Об этом в среду, 6 июля, сообщил телеканал «Би-би-си» со ссылкой на источники в ведомстве.

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«Как нам только что сообщили, группа министров из кабинета Бориса Джонсона собирается в ближайшее время сказать ему, что пришла пора уйти», — сообщила корреспондент телеканала Айони Уэллс.

По информации «Би-би-си», лично обратиться к главе британского правительства с призывом подать в отставку планируют министр транспорта Грант Шэппс и министры по делам Уэльса и Северной Ирландии Саймон Харт и Брэндон Льюис. Отмечается, что ранее министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Майкл Гоув также заявил Джонсону, что тот должен оставить свой пост, так как число уходящих в отставку министров растет.

В этот же день Джонсон заявил, что он ушел бы в отставку только в том случае, если бы понял, что правительство страны не может выполнять свою работу. Кроме того, он указал, что еще одной причиной для его отставки может служить нежелание правительства страны «помогать украинскому народу». По его словам, правительство не должно уходить в отставку на фоне кризиса и непростой ситуации в Соединенном Королевстве.

Ранее в среду сообщалось, что премьер-министра Великобритании ожидает двухчасовой разговор с представителями парламентских комитетов в связи с отставкой двух министров. В публикации Reuters говорится о том, что всё больше соратников британского премьера из правящей Консервативной партии желают этой ротации. Один из парламентариев на условиях анонимности заявил, что «вероятно, брыкающегося и кричащего Джонсона придется тащить с Даунинг-стрит».

Тогда же стало известно о том, что еще пять госслужащих последовали примеру глав минфина и минздрава Великобритании и подали в отставку из-за скандала с участием премьер-министра Джонсона и его протеже.

До этого, 5 июля, стало известно, что главы минфина и минздрава Великобритании подали в отставку на фоне скандалов вокруг Джонсона. Саджид Джавид, покидая свой пост, заявил, что он потерял доверие к Джонсону и «больше не может продолжать работать с чистой совестью».

В конце 2021 года Джонсона и других членов правительства уличили в организации увеселительных мероприятий во время локдауна, введенного из-за коронавирусной инфекции. Газета The Mirror сообщила, что «винные вечеринки» проводились в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне на регулярной основе.

После публикации доклада Джонсон заявил, что отказывается уходить в отставку, несмотря на то что понимает, «насколько разгневаны британцы».

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