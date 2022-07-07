Энергия отдачи: как арендовать охотничье ружье

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о передаче охотничьего оружия в аренду. Законодатели позаботились о безопасности — процедура получения оружия арендатором будет мало отличаться от оформления лицензии на его покупку, однако в документе есть ряд моментов, которые эксперты считают спорными. В частности, пользоваться таким оружием можно будет только в присутствии владельца. Подробнее — в материале «Известий».

Как будут передавать оружие в аренду

Во вторник Госдума приняла законопроект, который рассматривался очень долго — его внесли в нижнюю палату парламента еще в октябре 2019 года депутаты VII созыва. Спустя почти три года законопроект наконец принят.

Документ подразумевает появление в законе «Об оружии» новой статьи — «Передача охотничьего оружия и патронов к нему гражданам, его ношение и использование в целях охоты». Также прописывается порядок такой передачи.

В законопроекте указано, что юридические лица и ИП, которые занимаются охотничьим хозяйством, а также граждане, владеющие охотничьим оружием и патронами к нему, имеют право передавать его другим гражданам в пользование для охоты. Для арендующих оружие прописаны строгие правила: они должны иметь охотничий билет и разрешение Росгвардии на ношение и использование или хранение охотничьего оружия . Чтобы получить это разрешение, гражданин, достигший 18 лет, должен подать заявление в Росгвардию, предоставить необходимые для лицензии на приобретение охотничьего оружия документы, в том числе пройти медицинское освидетельствование на наличие противопоказаний.

Энергия отдачи Фото: ТАСС/Егор Алеев

В аренду одному человеку можно передать только одно ружье. Стороны подписывают акт приема-передачи. По окончании аренды оружие и неиспользованные патроны возвращаются собственнику.

Важное уточнение: носить и использовать оружие и патроны к нему человек сможет только в присутствии собственника либо уполномоченного представителя юридического лица.

Заявление о выдаче разрешения на ношение и использование оружия Росгвардия рассмотрит в течение 10 дней. Для россиян срок действия такого разрешения составляет пять лет. Иностранцы арендой оружия для охоты тоже смогут воспользоваться, но для них разрешение действует только 90 дней.

Чем обернется аренда оружия

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный подчеркнул, что процедура получения оружия в аренду проще не будет — она будет аналогична процедуре оформления лицензии на его приобретение.

— Так что внимания к арендаторам оружия будет не меньше , — рассказал он «Известиям». — При передаче оружия составляется акт приема-передачи, поэтому у каждой арендованной единицы будет известен конкретный владелец в конкретный период времени. Правоохранительные органы имеют доступ к такой информации, в этом плане никаких ослаблений контроля.

Энергия отдачи Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Адвокат «Легес Бюро» Юлия Рамзенкова также замечает, что пропустить процедуру получения разрешения не удастся, и напоминает: для оформления лицензии на приобретение охотничьего оружия необходимо, кроме получения охотничьего билета и прохождения медкомиссии, пройти еще и обучение по безопасному обращению с ним. Также для приобретения оружия требуется установить сейф, который должен проверить участковый, однако, замечает управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев, необходимости создавать инфраструктуру для надлежащего хранения ружья дома не будет.

Гавришев уверен, что Росгвардия будет одинаково относиться и к арендовавшим оружие, и к тем, кто его приобрел. И подчеркивает, что даже в спорных ситуациях проблем в установлении человека, который совершил какое-либо преступление, не будет — криминалистическая наука позволяет со стопроцентной вероятностью определить, кем именно совершался выстрел, в чьем распоряжении находилось оружие.

Старший преподаватель кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции университета «Синергия» Светлана Кубиевич, однако, замечает, что могут появиться проблемы у арендодателей, которые вряд ли самостоятельно определят, «насколько арендатор адекватен и насколько документы легитимны».

Доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета Оксана Васильева призывает всегда тщательно проверять оружие при передаче или получении — и по возможности записать процесс на видеокамеру, как это делают пользователи каршеринговых автомобилей.

— Нужно будет проверять, чтобы номер и вид оружия соответствовали документам, патроны были того же калибра и соответствовали характеристикам ружья , — говорит Васильева. Она подчеркнула, что и в случае с приобретением, и в случае с арендой оружия необходимо беспрекословно соблюдать законы, так как постепенно усложняется его оборот и устанавливаются новые запреты и ограничения.

Энергия отдачи Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Адвокат, заместитель председателя МКА «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев замечает, что неясно, какой будет ответственность арендодателя огнестрельного оружия при использовании его арендатором в преступных целях .

Как владелец проконтролирует применение оружия

Самый спорный момент законопроекта — необходимость пользоваться оружием только в присутствии собственника или его представителя. Шугаев считает, что с такими условиями — когда надо получать все необходимые разрешения и лицензии и при этом всё время находиться под надзором владельца оружия, — проще купить ружье самому.

Светлана Кубиевич полагает, что ношение и использование оружия арендатором в присутствии владельца «сводит на нет смысл аренды».

— Например, у меня есть охотничье ружье, которое досталось мне в наследство и которое я сдаю в аренду, — поясняет она. — При этом я не охотник, не люблю это занятие, но по смыслу закона я обязана буду ехать на охоту вместе с ружьем.

Оксана Васильева также считает, что в этом механизме не заинтересованы ни арендодатель, ни арендатор.

Энергия отдачи Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Нововведения значительно усложняют свободное обращение с оружием, — уверена она. — Можно приехать, взять оружие в аренду и поохотиться, но во время охоты рядом всегда будет сотрудник организации — и его работу придется оплачивать, что само собой будет заложено в стоимость аренды.

Впрочем, президент Международной коллегии адвокатов Москвы «Почуев, Зельгин и Партнеры» Александр Почуев замечает, что вряд ли вообще какой-либо владелец дорогостоящего оружия «отдаст его без присмотра в чужие руки». Алексей Гавришев подчеркивает, что это положение закона является ключевым, так как подразумевает наложение ответственности не только на арендатора, но и на арендодателя . Он уверен, что услуга будет востребована, даже несмотря на это неудобство.

— Положение об использовании оружия в присутствии собственника не ограничивает возможности аренды больше, чем требуется, — подчеркивает депутат Выборный. — Охотничье оружие может использоваться только для охоты и только на территориях, специально для этого предназначенных. Там и присутствуют представители собственника, контролируя процесс. Закон ведь не направлен на передачу оружия для прогулок по городу и передвижений между городами.

Чем закон об аренде оружия поможет бизнесу

Анатолий Выборный отмечает, что закон призван дать людям возможность заниматься охотой, даже если у них нет своего ружья.

— Законопроект позволит гражданину пройти все проверки, получить разрешение и поехать в одно из охотничьих угодий, взяв там оружие в аренду под контролем владельца или его представителей , — говорит он.

Энергия отдачи Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Александр Почуев замечает, что большее количество охотников сможет получить доступ именно к дорогостоящим видам охоты — например, к высокогорной охоте и стрельбе на дальние дистанции, которые требуют специального дорогого оружия .

— Это интересная инициатива как для развития бизнеса охотничьих хозяйств, так и с точки зрения безопасности, — полагает управляющий партнер адвокатского бюро города Москвы «Матюнины и Партнеры» Олег Матюнин. — Юридическая возможность передавать ружья в аренду позволит собственникам добавить к ассортименту оказываемых услуг еще одну, совершенно легальную и удобную для обеих сторон.

С точки зрения безопасности, заметил он, новые правила могут привести к сокращению количества охотничьих ружей, которые граждане хранят дома.