Госдума разрешила банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц

Депутаты Государственной думы 6 июля приняли закон, который дает право банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам (депозитам) юридических лиц.

Согласно внесенной поправке, теперь в соответствующем договоре о банковском вкладе в иностранной валюте, который заключается с финансовым учреждением, может быть предусмотрено взимание комиссии, размер которой может превышать сумму выплачиваемых по вкладу процентов.

Отмечается, что данное изменение направлено на снижение концентрации средств в иностранной валюте на банковских депозитах. Как считает первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов, данное разрешение для банков о введении комиссии будет для банка «правом, а не обязанностью».

«Это подход рыночный — кто-то захочет такую комиссию ввести, кто-то — нет, в зависимости от пожеланий банков. Фактически расширяется функционал банков, что соответствует мировой практике», — цитирует Торосова «РИА Новости».

25 июня брокеры и аналитики дали советы, как хранить «токсичные валюты». Как считают эксперты, в связи с санкционными условиями уровень сбережений евро и доллара и даже юаня следует существенно снизить, например, перевести в альтернативные валюты или вложить средства в активы.

21 июня Минэкономразвития подготовило законопроект, согласно которому российские банки смогут применять отрицательные ставки по валютным депозитам для юридических лиц. Таким образом были рассмотрены изменения в ст. 29 закона «О банках и банковской деятельности».

17 июня в силу вступило решение Министерства финансов РФ о разрешении перевода валютной выручки от продажи иностранных ценных бумаг на зарубежные счета.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина 16 июня в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) заявила, что, несмотря на экономическую ситуацию в связи с санкциями, оборот на территории РФ долларов, евро и прочей иностранной валюты запрещен не будет, а вклады россиян не изымут.