Офтальмолог перечислила витамины, защищающие глаза от излучения гаджетов

Витамины A, B, C и многие другие помогут защитить сетчатку глаза от HEV-излучения экранов компьютеров, телефонов и электронных гаджетов. Об этом в среду, 6 июля, «Газете.Ru» рассказала офтальмолог-хирург Центра микрохирургии глаза «Я вижу» Наталья Коваль.

«Профилактические меры, в первую очередь, это правильное питание, снабжающее нас витаминами, содержащимися в пище. Это витамины А, В, С, Е и омега-3 жирные кислоты. Именно эти витамины отвечают за восприятие света», — подчеркнула врач.

В качестве примера она привела развитие «куриной слепоты» — плохого зрения в темноте — из-за недостатка витамина А.

«Витамины группы B способствуют передаче нервного импульса из сетчатки в головной мозг», — добавила специалист.

Коваль отметила, что витамины C и P отвечают за целостность и упругость сосудистой сетки. Кроме того, она добавила, что лютеин является основным антиоксидантом, помогающим сетчатке при воздействии на нее вредных синих и ультрафиолетовых лучей. Если его не хватает, в сетчатке возникают дистрофические изменения и ее старение.

«Больше всего полезных для глаз витаминов содержится в красных, желтых и зеленых овощах, зелени, рыбе, в яйцах, в частности в курином желтке. Поливитаминные комплексы из аптеки полезны в переходный период — поздней осенью, зимой, весной», — объяснила Коваль.

В ноябре прошлого года врач-офтальмолог высшей категории Иляна Киселева рассказала, что уберечь глаза, работая за компьютером, можно благодаря хорошему освещению на рабочем месте, частому морганию — при редком глаза переутомляются, напрягаются и сохнут, а также правильным настройкам шрифта, цвета, яркости монитора.